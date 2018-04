Prípadov HIV pribúda, najviac infikovaných žije vo veľkých mestách

Slovenskí lekári v rokoch 2014 až 2016 zaznamenali historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV infekcie v jednom kalendárnom roku, a to u 80 až 90 ľudí.

Bratislava 21. apríla (TASR) - Nových prípadov HIV infekcie na Slovensku pribúda. Lekári v rokoch 2014 až 2016 zaznamenali historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV infekcie v jednom kalendárnom roku, a to u 80 až 90 ľudí.



"Stúpajúci trend HIV/AIDS vnímame na Slovensku v poslednom desaťročí," uvádza Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Najviac infikovaných žije vo veľkých mestách, najvyšší výskyt je v Bratislavskom kraji. Slovensko však naďalej patrí k členským štátom Európskej únie (EÚ) s najnižším počtom prípadov HIV infekcie.



Výskyt HIV/AIDS začali úrady na Slovensku sledovať od roku 1985. Do konca decembra 2017 ho celkovo zaznamenali u 970 ľudí, z toho Slovákov bolo 822 a zvyšok cudzinci. U 106 osôb prešla HIV infekcia do štádia AIDS, zomrelo 66 HIV infikovaných ľudí, z toho 49 v štádiu AIDS.



HIV infekciou sa väčšinou nakazia muži majúci nechránený sex s mužmi. Za celé sledované obdobie takto ochoreli v 64,7 percenta prípadov. Heterosexuálnym nechráneným stykom sa infekcia preniesla v 23,1 percenta prípadov, injekčným užívaním drog v približne dvoch percentách. "Preniesla sa už aj cez transfúziu krvi," píše ÚVZ SR. Stalo sa to Slovákovi mimo SR v roku 1986. Štatisticky sa vírus takto cez sledované obdobie preniesol v asi 0,1 percenta prípadov. V 10,1 percenta prípadov spôsob prenosu nestanovili.



HIV vírus vyvoláva u človeka stratu imunity voči infekciám a zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nádorových ochorení. Ide o nevyliečiteľnú chorobu, podávaním liekov ale možno spomaliť likvidáciu imunitného systému organizmu. Optimálne nastavená kombinovaná antiretrovírusová terapia slúži nielen ako liečba pre ľudí s HIV, ale aj ako profylaxia infekcie.



Lekárska veda rozlíšila tri štádiá infekcie vírusom HIV. Prvé je označenie HIV-pozitív a týka sa každej osoby, u ktorej bol priamo alebo nepriamo v krvi zistený vírus. Druhé štádium je HIV-pozitív - asociačné ochorenie. Posledné štádium je už samotný AIDS.



Vyšetrovanie anti-HIV protilátok je na Slovensku prístupné každému, možno ho podstúpiť aj anonymne. Testy robí Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave a regionálne úrady verejného zdravotníctva.