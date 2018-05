Cesta do krajiny s epidémiou osýpok je rizikom, varujú odborníci

Najviac prípadov je tento rok vo Francúzsku, Taliansku, Grécku, Rumunsku a Veľkej Británii.

Bratislava 30. mája (TASR) - Každá osoba cestujúca do krajiny postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvoma dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie, upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Epidémie osýpok v Európe pokračujú aj tento rok. Do konca marca sa zaznamenalo vyše 4800 prípadov, vlani to bolo 14.600. Najviac prípadov je tento rok vo Francúzsku, Taliansku, Grécku, Rumunsku a Veľkej Británii. Aktuálne sa štyri prípady zaznamenali aj na Slovensku, v okrese Michalovce. U ďalších ľudí je na ochorenie podozrenie.



"Riziko šírenia a trvalého prenosu osýpok existuje v oblastiach s nezaočkovanou populáciou, nedostatočne očkovanou populáciou či populáciou, ktorá neprekonala osýpky," vysvetlila Daša Račková z ÚVZ SR.



Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva.



Ochorenie spôsobuje vírus osýpok zo skupiny paramyxovírusov. Inkubačný čas je približne desať dní. "Je to čas, ktorý uplynie od nakazenia sa po objavenie sa prvých príznakov ochorenia. Ochorenie sa začína nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. Telesná teplota sa zvyšuje, na sliznici líc vznikajú žltobiele škvrnky s červeným okrajom. Na vrchole teploty sa objavuje splývavá vyrážka, najprv za ušami, potom na tvári, trupe a končatinách. Do štyroch dní sa rozšíri na celé telo. Obávanými komplikáciami osýpok sú zápal pľúc a poškodenie centrálneho nervového systému," priblížila Račková.



Zdrojom nákazy je chorý človek v počiatočnom štádiu ochorenia, a to ešte pred objavením sa vyrážky. Ochorenie sa prenáša vzduchom kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest chorého človeka. Imunita po prekonaní ochorenia je celoživotná.