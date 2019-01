ÚVZ SR: Chceme povoliť vstup zákazníkom so zvieraťom do reštaurácií

Z nášho pohľadu je prvoradá ochrana verejného zdravia a zachovanie hygienického štandardu prevádzky, uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Bratislava 16. januára (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripravuje zmenu legislatívy, ktorá by dovolila vstup do gastronomických zariadení zákazníkom s domácim zvieraťom. Reaguje na diskusiu, ktorá vznikla po vyhlásení výsledkov ankety Byrokratický nezmysel roka 2018. ÚVZ o tom informuje na svojom webe.



Hygienici hovoria, že riešením by bola novelizácia zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. "Z nášho pohľadu je prvoradá ochrana verejného zdravia a zachovanie hygienického štandardu prevádzky. Bude na rozhodnutí majiteľov gastronomických prevádzok, či napríklad do kaviarní alebo na letné terasy budú mať zákazníci so zvieraťom vstup povolený. Zákazník sa rozhodne, či takúto prevádzku navštívi," uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.



Súčasťou prebiehajúcej odbornej diskusie k pripravovanej legislatíve bude podľa ÚVZ SR rokovanie so Združením mladých podnikateľov Slovenska ako aj s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska.