Chrípka naďalej ustupuje, svoje brány tento týždeň zavreli tri školy

Bratislava 20. apríla (TASR) - Chrípka naďalej ustupuje, počet chorých klesá takmer v každom kraji. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Svoje brány zavreli tento týždeň pre chorobu tri školské zariadenia.



Počas týždňa nahlásili lekári 2177 prípadov chrípky, chorobnosť v porovnaní s minulým týždňom klesla o 22,2 percenta. Lekári však celkovo nahlásili 32.472 akútnych respiračných ochorení (ARO) vrátane chrípky. Chorobnosť v tomto prípade klesla o 8,3 percenta.



"Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 lekári zaznamenali 45 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI), v 12 prípadoch to skončilo úmrtím, z toho u ôsmich zomrelých sa potvrdil vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie a u jedného sa potvrdil vírus chrípky A/H1pdm09," povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas z ÚVZ SR.



Chrípková sezóna by mala trvať do 18. kalendárneho týždňa tohto roka. Účinnou prevenciou je očkovanie, treba však dbať aj na iné preventívne opatrenia. ÚVZ radí poriadne vetrať a umývať si ruky. Dôležité je tiež primerane sa obliekať či vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. Účinne a často vetrať treba najmä v škôlkach, školách a na pracoviskách. Šíreniu nákazy medzi škôlkarmi môžu zabrániť ranné kontroly pred vstupom dieťaťa do kolektívu.



Ľuďom môže pomôcť aj dostatok odpočinku či správna výživa s množstvom ovocia, zeleniny a tekutín. Niektoré odporúčania zahŕňajú aj obmedzenie podávania rúk počas chrípkovej sezóny. Pri kýchaní treba používať papierové vreckovky.



Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia klesla v Žilinskom kraji o 7,1 % Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) klesla v 16. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim o 7,1 percenta, čo predstavuje 1271,5 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Renáta Kortišová z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.



Chorobnosť klesla najmä v okresoch Turčianske Teplice (-39,7 percenta), Bytča (-25,2 percenta) a vo vekovej skupine nad 60 rokov (-34,4 percenta). Najvyššia chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine do päť rokov (4044,5 chorých na 100.000 obyvateľov). "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,1 percenta chorých, najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín," uviedla Kortišová.



Pri chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ 339 hlásení, čo predstavuje chorobnosť 91,1 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť o 15,83 percenta. Pokles chorobnosti zaznamenali najmä vo vekovej skupine do päť rokov (-37,47 percenta) a v okrese Bytča (-100 percent). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine od šesť do 14 rokov (261,94 chorých na 100.000 obyvateľov), doplnila Kortišová.



Chrípka v Trenčianskom kraji ustupuje, chorobnosť klesla takmer o tretinu Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili tento týždeň 3579 akútnych respiračných ochorení (ARO). Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 13,18 percenta. Informovala hlavná hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmila Bučková.



Najvyššia chorobnosť na ARO bola tento týždeň v TSK v okrese Myjava, kde dosiahla úroveň 2547 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia (876 ochorení na 100.000 obyvateľov) bola v okrese Považská Bystrica.



Z celkového počtu ochorení bolo 200 na chrípku. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 27,55 percenta. Chrípka v TSK tento týždeň najviac trápila deti do päť rokov. Pre chrípku nemuseli prerušiť školské vyučovanie v žiadnej škole a školskom zariadení v TSK.