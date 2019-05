Úrad verejného zdravotníctva: Chrípková sezóna sa skončila

Slovensko dosahuje v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie (EÚ) veľmi nízku mieru zaočkovanosti proti chrípke. Očkovanie proti chrípke by sa malo vykonať v jesenných mesiacoch.

Bratislava 10. mája (TASR) – Chrípková sezóna sa skončila. V poslednej sezóne mala miernejší priebeh. Slovensko sa celoštátnej epidémii, na rozdiel od Česka, Maďarska, Rakúska či Nemecka, vyhlo. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.



Podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa pretrvávali na Slovensku na úrovni krajov len lokálne chrípkové epidémie. "Mnohé výchovno-vzdelávacie zariadenia po konzultáciách s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (RÚVZ) rýchlo zareagovali na šírenie chrípky a stúpajúci počet chorých detí a žiakov prerušením vyučovania. Tým zabránili, aby sa ochorenie v kolektívoch ďalej rozširovalo," povedal Mikas s tým, že aktuálnu situáciu v regióne konzultovali s príslušnými RÚVZ aj zdravotnícke zariadenia, ktoré v prípade vysokého výskytu akútnych respiračných ochorení (ARO) vydávali zákaz návštev pre verejnosť.



V európskom regióne, vrátane Slovenska, dominoval v populácii výskyt chrípkových vírusov typu A, ktoré boli obsiahnuté vo vakcínach proti chrípke na chrípkovú sezónu 2018/2019. Počas poslednej chrípkovej sezóny nahlásili všeobecní lekári v SR 1.470.680 ARO, z toho chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 157.644 prípadoch.



Ťažké akútne respiračné ochorenie (SARI), ktoré si vyžaduje hospitalizáciu, bolo potvrdené v 123 prípadoch, pričom u 57 osôb došlo k úmrtiu. Vírus chrípky bol potvrdený u 40 zosnulých – v prevažnej časti prípadov boli laboratórne potvrdené tie vírusy chrípky A, ktoré boli obsiahnuté vo vakcíne proti chrípke. Žiadna z osôb nebola očkovaná proti chrípke a väčšina z nich mala pridružené chronické ochorenia, čiže patrili do rizikovej skupiny ľudí.



Slovensko dosahuje v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie (EÚ) veľmi nízku mieru zaočkovanosti proti chrípke. Očkovanie proti chrípke by sa malo vykonať v jesenných mesiacoch. Očkovaná osoba by nemala pociťovať žiadne príznaky začínajúcej virózy, alebo prechladnutia, bez teploty, bez bolestí hrdla a nádchy. Očkovanie proti chrípke je hradené z verejného zdravotného poistenia.



"Frekvencia výskytu vedľajších reakcií po očkovaní je mnohonásobne nižšia v porovnaní s komplikáciami, ktoré môže chrípka spôsobiť najmä v rizikovej skupine ľudí. Je dôležité si uvedomiť, že vakcína proti chrípke dokáže vyvolať tvorbu ochranných protilátok, ktoré zabraňujú vzniku chrípky, prípadne zmierňujú priebeh tohto ochorenia, znižujú cirkuláciu vírusu v populácii a redukujú počet chorých na chrípku, hospitalizovaných osôb či úmrtí zapríčinených komplikáciami po prekonaní ochorenia," povedal hlavný hygienik s dôvetkom, že je na to potrebné opäť myslieť pri nadchádzajúcej chrípkovej sezóne 2019/2020, ktorá sa začne v októbri tohto roka.



Chrípková sezóna trvá na severnej pologuli od októbra daného roka do konca apríla nasledujúceho roka (od 40. kalendárneho týždňa daného roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka). Ide o obdobie, kedy odborníci predpokladajú väčší výskyt chrípky a jej podobných ochorení.



Počas chrípkovej sezóny môže dôjsť k chrípkovej epidémii. Vo všeobecnosti hovoríme o epidémii vtedy, ak ide o nahromadenie viacerých alebo mnohých ochorení vyvolaných v pomerne krátkom čase na ohraničenom mieste tým istým pôvodcom nákazy.



Podľa geografického šírenia sa rozlišuje lokálna, okresná, krajská a celoštátna epidémia.



Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia klesla v Žilinskom kraji o 1,4 %

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) klesla v 19. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim o 1,4 percenta, čo predstavuje chorobnosť 1079,95 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Valéria Ďurišová z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.



Chorobnosť klesla najmä vo vekových skupinách do piatich rokov (mínus 0,6 percenta) a od 15 do 19 rokov (mínus 1,7 percenta) a v okrese Žilina (mínus 23,9 percenta). Najvyššia chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine do piatich rokov (3642,3 chorých na 100.000 obyvateľov). "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,2 percenta chorých, najčastejšou komplikáciou bol zápal stredného ucha - otitída," uviedla Ďurišová.



Pri chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ 244 hlásení, čo predstavuje 67,27 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť o 7,57 percenta. Vzostup chorobnosti zaznamenali najmä v okrese Tvrdošín (plus 208,7 percenta). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine do piatich rokov (244,12 chorých na 100.000 obyvateľov), doplnila Ďurišová.