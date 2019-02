ÚVZ SR: Obranyschopnosť možno podporiť zvýšeným príjmom vitamínov

Proti chrípke je ešte stále možné dať sa zaočkovať.

Bratislava 3. februára (TASR) - Obranyschopnosť detského i dospelého organizmu možno podporiť zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B-komplexu. Na posilnenie celkovej odolnosti organizmu sa odporúča udržiavať sa stále v dobrej fyzickej kondícii každodenným pobytom na čerstvom vzduchu, cvičením, otužovaním organizmu, dostatkom spánku a primeraným oblečením. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Vitamíny získame konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín. Najvhodnejšie je vyberať si z nej druhy bohaté najmä na vitamín C – papriku, chren, citrusové ovocie, kivi, zelené vňate, kel, kapustu. Najmä v zimnom období je vhodné dopĺňať vitamín C," zdôraznil hlavný hygienik SR Ján Mikas.



Ako pripomenul, proti chrípke je ešte stále možné dať sa zaočkovať, no podľa odborníkov z ÚVZ SR treba už počítať s tým, že očkovaná osoba môže ochorieť skôr, než si organizmus stihne vytvoriť dostatočnú ochrannú hladinu protilátok. Očkovanie proti chrípke je najvhodnejšie podstúpiť v priebehu októbra a novembra. Organizmus si začína vytvárať ochranné protilátky proti vírusu chrípky asi po desiatich až 14 dňoch po očkovaní, ochrana trvá približne šesť mesiacov. Očkovanie proti chrípke je hradené z verejného zdravotného poistenia.



"Aj keď v ostatných týždňoch došlo k nárastu počtu akútnych respiračných ochorení vrátane chrípky a chrípke podobných ochorení, v súčasnosti dochádza zatiaľ k lokálnym epidémiám, na základe čoho je prerušený výchovno-vzdelávací proces v mnohých predškolských a školských zariadeniach. Vo všeobecnosti hovoríme o epidémii vtedy, ak ide o nahromadenie viacerých alebo mnohých ochorení vyvolaných v pomerne krátkom čase na ohraničenom mieste tým istým pôvodcom nákazy," dodal Mikas.



Úrad verejného zdravotníctva SR kontinuálne monitoruje a vyhodnocuje epidemiologickú situáciu vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení.