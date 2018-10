Počet prípadov chrípky počas týždňa ubudlo, tvrdia hygienici

Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, určila Svetová zdravotníctva organizácia.

Bratislava 26. októbra (TASR) - Prípadov chrípky počas uplynulého týždňa ubudlo. Lekári celkovo nahlásili 3094 prípadov chrípky a jej podobných ochorení, najviac ich bolo v Nitrianskom kraji, najmenej z Bratislavskom kraji. Chorobnosť tak za týždeň klesla o 1,5 percenta. Ako TASR informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas, najčastejšie ochoreli mladí ľudia vo veku 15 - 19 rokov.



Celkovo lekári zaznamenali 42.121 akútnych respiračných ochorení (ARO). Chorobnosť oproti predchádzajúcemu týždňu klesla o 2,7 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Žilinskom. Ako ďalej informoval Mikas, najčastejšie ochoreli deti do päť rokov. Chrípkové prázdniny boli v šiestich materských školách v Košickom, Trnavskom a Nitrianskom kraji a v jednej spojenej základnej škole s materskou školou v Banskobystrickom kraji.



Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, určila Svetová zdravotníctva organizácia (WHO). Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení.



Pokiaľ ide o chrípku, najdostupnejšou a najúčinnejšou špecifickou ochranou je podľa epidemiológov každoročné očkovanie. Na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Najvhodnejší čas na očkovanie je počas jesenných aj zimných mesiacov až do objavenia sa epidémie chrípky.



Vírus chrípky sa šíri predovšetkým vzduchom pri kašľaní a kýchaní. Nie každé prechladnutie či kašeľ však automaticky znamená, že človek dostal chrípku. Tá prichádza náhle a sprevádzajú ju vysoké teploty, aj nad 40 stupňov. Môžu sa pridružiť aj rôzne komplikácie. Na samotnú chrípku neúčinkujú antibiotiká.