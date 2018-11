BUDŤE OPATRNÍ: Tento výrobok z Číny vráťte, určite ho nekupujte

Keďže sa výrobok ešte môže nachádzať v obchodnej sieti na území SR, ÚVZ odporúča spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

Bratislava 7. novembra (TASR) - Na slovenskom trhu sa môžu nachádzať nebezpečné nylonové kliešte z Číny, z ktorých sa uvoľňujú aromatické amíny. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Konkrétne ide o kliešte – obracačku z nylonu z Číny, EAN kód 8711295442186. Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami v Poprade, výrobok nespĺňa požiadavky nariadenia Európskej komisie o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.



"Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať v obchodnej sieti na území SR, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja," informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.