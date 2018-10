Hygienici varujú pred nebezpečnou maskou na tvár

Dôvodom má byť zistený prekročený povolený limit mikroorganizmov.

Bratislava 29. októbra (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečnou kozmetikou. Ide o masku na tvár, čiernu a tmavohnedú farbu na vlasy, ale aj zvlhčujúci krém. TASR informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas. "Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike," upozornil.



ÚVZ upozorňuje, že nebezpečným výrobkom môže byť maska na tvár Indian Healing Clay značky Aztec Secret Health and Beauty pôvodom z USA. Dôvodom má byť zistený prekročený povolený limit mikroorganizmov. "Výrobná dávka s dátumom spotreby: 06/2020 - aeróbne mikroorganizmy - 4000 KTJ/g a plesne – 3600 KTJ/g. Výrobná dávka s dátumom spotreby: 03/2020 - aeróbne mikroorganizmy - 2800 KTJ/g a plesne – 1400 KTJ/g," ozrejmil ÚVZ.



Upozorňuje tiež na nebezpečné farby na vlasy Permanent Powder Hair Colour značky Bigen Hoyu. Ide o šesťgramový prášok na farbenie vlasov na odtieň čiernej a tmavohnedej. Zistené bolo podľa Mikasa prekročené povolené množstvo látky p-phenylenediamine - PPD (4,9 percenta). "Farby na vlasy nie sú bezpečné, pretože látku PPD je možné používať len v oxidačných kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov." vysvetlil úrad.



Nebezpečným môže byť podľa ÚVZ aj zvlhčujúci gél určený na oblasť pŕs Moisturizing cream/gel for breast area značky Bust Size pôvodom z Ruskej federácie. V tomto produkte bola podľa úradu zistená zmes konzervačných látok methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone, čo je v rozpore so Zoznamom konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch. "Zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb," vysvetlil Mikas.



Nebezpečné kozmetické výrobky nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Spojenom kráľovstve, Nemecku a v Lotyšsku.