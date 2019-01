NEMÁTE ICH? Pozor na nebezpečné farby na tetovanie aj farbu na vlasy

Nebezpečné kozmetické výrobky nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky).

Bratislava 30. januára (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečnou farbou na vlasy aj farbami na tetovanie. TASR informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas. "Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike," upozornil.



ÚVZ upozorňuje, že nebezpečnou môže byť farba na tetovanie Rosa – Hot Pink značky Eternal Ink pôvodom z USA. Výrobok obsahuje aromatický amín - Anisidine, ktorý by sa nemal nachádzať vo výrobkoch na tetovanie. "Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make-up," uvádza ÚVZ.



Upozorňuje tiež na nebezpečnú farbu na vlasy Color Mate značky Color Mate s čiarovým kódom 8906016050843. Päť hliníkových vreciek obsahuje prášok na farbenie vlasov a pochádza z Indie. "Výrobok obsahuje látku barium peroxide (13,6 g/100g) a nedostatočné množstvo oxidačného činidla na zabezpečenie úplnej reakcie látok v pripravovanej zmesi. V dôsledku nedostatočnej reakcie dochádza k vzniku látok 1,4-Phenylenediamine a 4-aminophenol, ktoré majú vysoký alergénny potenciál, čo môže predstavovať riziko pre zdravie," varujú hygienici.



Nebezpečenstvo predstavuje aj farba na tetovanie s názvom Caramel značky Eternal Ink z USA. "Výrobok obsahuje látky Anisidine (74 mg. kg-1) a Toluidine (67 mg. kg-1), ktoré by sa nemali nachádzať vo výrobkoch na tetovanie. Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make-up," uzatvára ÚVZ.



Nebezpečné kozmetické výrobky nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Taliansku a v Nemecku.