Už pol roka môžu držitelia preukazu ISIC cestovať v ČR so zľavou

Bratislava 28. februára (TASR) - Už pol roka môžu držitelia študentského preukazu ISIC (International Student Identity Card) cestovať v Českej republike so 75-percentnou zľavou. TASR o tom informoval Vladimír Jedlička, obchodný riaditeľ združenia CKM SYTS, ktoré vydáva na Slovensku preukazy ISIC (International Student Identity Card) a ITIC (International Teacher Identity Card).



"Od 1. septembra minulého roku vstúpilo v Českej republike do platnosti vládne nariadenie, ktoré určuje výšku zľavy v autobusovej a vlakovej doprave, ktoré sa okrem iných týka aj študentov. Zľavu vo výške 75 percent je možné využívať celoročne bez akéhokoľvek časového obmedzenia a týka sa vnútroštátnej dopravy," spresnil Jedlička.



Podľa jeho slov žiaci a študenti vo veku od 18 do 26 rokov zľavu získajú automaticky na základe preukázania platného ISIC preukazu. Zľava platí u všetkých vlakových dopravcov v Českej republike, teda nielen na Českých dráhach, ale aj u súkromných dopravcov RegioJet, Leo Express, GW Train Regio alebo Arriva. Čo sa týka autobusovej dopravy, zľava platí na všetkých pravidelných linkách, ktoré neprekračujú hranice mesta. "Niektoré kraje a mestá v ČR sa rozhodli, že 75-percentnú zľavu rozšíria aj na dopravu v rámci mesta a zaplatia ju tak nad rámec štátneho príspevku," dodal Jedlička.



Združenie CKM SYTS je členom celosvetovej organizácie ISIC Association. ISIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad študenta denného štúdia a ITIC doklad potvrdzujúci štatút pedagogického zamestnanca. Všetky typy dokladov sú podporované aj organizáciou UNESCO.