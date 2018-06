V ankete České a slovenské stavby storočia je 13 objektov z Bratislavy

Zámerom ankety je spropagovať úspechy českého i slovenského staviteľstva v priebehu predchádzajúcej storočnice.



Bratislava 23. júna (TASR) – Medzi 34 architektonickými výtvormi zo Slovenska, za ktoré môže verejnosť hlasovať v ankete České a slovenské stavby storočia 1918-2018, je viac ako tretina z hlavného mesta. Popri historických budovách ako je Manderla či Obytný dom Avion, bol do ankety zaradený i nedávno (2016) postavený polyfunkčný komplex Panorama City s dvomi najvyššími budovami na Slovensku.



Ďalšími bratislavskými stavbami, za ktoré možno v ankete hlasovať do 15. septembra, sú vysokoškolský internát Lafranconi, budova Generálnej prokuratúry (GP), zrekonštruovaný Bratislavský hrad, Športová hala (ŠH) Pasienky, Krematórium, Most SNP, televízna veža Kamzík, budova Slovenského rozhlasu či Národnej banky Slovenska (NBS), a Most Apollo.



Anketu České a slovenské stavby storočia 1918 – 2018 vyhlásili komory stavebných inžinierov v Českej republike a na Slovensku pri príležitosti 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov.



Zámerom ankety je spropagovať úspechy českého i slovenského staviteľstva v priebehu predchádzajúcej storočnice. "Do projektu boli zaradené stavebné a architektonické diela s ohľadom na ich význam a prínos od roku 1918 do súčasnosti," uvádzajú organizátori na webe projektu. Odborná komisia, zložená zo zástupcov českých a slovenských asociácií a zväzov dlhodobo spojených s rozvojom stavebníctva, vybrala 66 stavieb z Česka a 34 zo Slovenska.



Hlasovať možno na webe www.stavbystoleti.cz, výsledky budú vyhlásené v polovici septembra na stavebnom veľtrhu For Arch.