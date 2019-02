VIDEO: Pri páde lavíny v Bielovodskej doline zahynul horský záchranár

Výberová chronológia pádov lavín na území Slovenskej republiky počas ostatných piatich rokov

3. decembra 2015 – Život poľského horolezca si vyžiadal pád lavíny vo Vysokých Tatrách. Lavína strhla pôvodne dvoch poľských horolezcov počas lezenia na Západný štít nad Železnou bránou. Záchranárov zalarmoval jeden z nich po páde lavíny z Rumanovej doliny, aj keď sa z nej nemohol samostatne vyhrabať.



21. februára 2016 – Snoubordista poľskej národnosti neprežil pád lavíny pod Lomnickým štítom, ktorú pravdepodobne sám odtrhol. Muž odišiel v ranných hodinách autom do Tatranskej Lomnice, domov sa však už nevrátil. Napriek tomu, že mu zvonil telefón, na telefonáty ani na správy neodpovedal. HZS preto požiadala o lokalizáciu jeho mobilu, no výsledok bol neúspešný.



17. marca 2017 - Pod Prostredným hrotom došlo vo Vysokých Tatrách k pádu lavíny v Stillovom žľabe. Spozorovali to záchranári Horskej záchrannej služby (HZS), ktorí sa v tom čase nachádzali v Malej Studenej doline. V mase snehu videli skialpinistickú výstroj a batohy, preto urýchlene smerovali na miesto nehody a kontaktovali aj dispečing HZS. Žiaden zo skialpinistov sa nenachádzal pod lavínou, avšak masa snehu poranila jednému z nich rameno.



6. decembra 2017 - Horskú záchrannú službu (HZS) kontaktoval slovenský skialpinista, ktorý ohlásil pád lavíny vo Veľkej Studenej doline, v oblasti pod Malým Závratom a že v lavíne sa mal nachádzať jeho kamarát, ktorý však bol bez lavínového vybavenia a vyhľadávača. Na mieste lavíniska, ktoré malo približne 400-metrovú dĺžku, hľadali záchranári HZS a dobrovoľníci spolu s troma psami zasypaného muža približne dve a pol hodiny. Napokon sa ho podarilo nájsť za pomoci psa, približne v hĺbke jeden a pol až dva metre pod snehom, avšak bez známok života.



30. decembra 2017 – Uvoľnená lavína v Nízkych Tatrách strhla dvoch horolezcov. Jeden z nich utrpel zranenia. Pri nástupe žľabom k Modrému ľadu v severnej stene Ďumbiera si dvojica horolezcov uvoľnila lavínu, ktorá obidvoch strhla.



18. februára 2018 - Vo Vysokých Tatrách počas lezenia cez Široký ľad zasypala lavína dvoch poľských turistov, jeden z nich, muž, neprežil. Žena vo veku 30 rokov bola vo vážnom stave, letecky ju transportovali do popradskej nemocnice a následne do Košíc.



9. januára 2019 – Po páde lavíny v žľabe pod Veľkým Kriváňom vo Vrátnej doline zahynul 40-ročný slovenský skialpinista. Zasypaného muža našli podľa HZS kamaráti a vyhrabali ho spod snehu. Bol v bezvedomí a bola potrebná okamžitá resuscitácia, ktorú vykonávali do príchodu záchranárov HZS. Tí pokračovali v oživovaní, no napriek veľkej snahe všetkých zúčastnených sa 40–ročného muža nepodarilo zachrániť.

Vysoké Tatry 28. februára (TASR) - Po páde lavíny vo Veľkom Mlynárovom žľabe v oblasti Bielovodskej doliny vo Vysokých Tatrách zahynul člen Horskej záchrannej služby (HZS). Z HZS informovali o tom, že lavína spadla v dopoludňajších hodinách a strhla jedného z dvojice horolezcov, ktorí v danej chvíli liezli v hornej časti žľabu.uvádza HZS na svojej internetovej stránke. O súčinnosť horskí záchranári okamžite požiadali aj posádku Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Air-Transport Europe z Popradu. Posádka vrtuľníka vyzdvihla na heliporte v Starom Smokovci na palubu psovoda HZS s lavínovým psom a spoločne smerovali na miesto nehody. Druhá skupina záchranárov HZS smerovala do oblasti pozemne a ďalší záchranári HZS boli pripravení na heliporte.Lavínou zasiahnutého horolezca sa podarilo okamžite po prílete na miesto ešte zo vzduchu lokalizovať. Bol čiastočne zasypaný lavínou, pri páde však utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.dodáva HZS. Záchranná akcia v týchto chvíľach ešte stále pokračuje.HZS zároveň vyjadrila úprimnú sústrasť rodine nebohého.dodáva HZS.