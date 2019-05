V. Bilčík: Oficiálne výsledky sú príjemným prekvapením a záväzkom

Nový europoslanec sľubuje, že s prípravami na svoju novú pozíciu začne už v pondelok.

Bratislava 27. mája (TASR) - Oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP), podľa ktorých získala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu štyri poslanecké mandáty, sú pre jej úspešného kandidáta Vladimíra Bilčíka (Spolu-OD) príjemným prekvapením. Ocenil aj účasť, ktorá je podľa neho vyššia aj vďaka kampani tejto koalície.



Nový europoslanec sľubuje, že s prípravami na svoju novú pozíciu začne už v pondelok. "Začneme riešiť naše zastúpenie vo výboroch, v dvoch frakciách, pripravovať sa na to, že keď nový europarlament v júli zasadne, budeme pripravení riešiť náš program," povedal pre TASR počas volebnej noci v priestoroch Európskeho informačného centra.







Bilčík verí, že stranám PS a Spolu sa podarí dohodnúť na spolupráci aj pri voľbách do Národnej rady SR. "Ľudia evidentne oceňujú, že po rokoch hádok a sporov v slovenskej politike sú tu politické sily, ktoré sú ochotné sa spojiť," poznamenal s tým, že sa na tom ešte musia dohodnúť predsedníctva strán.



Vyššia volebná účasť potešila aj staronového europoslanca Ivana Štefanca (KDH). "Som rád že ľudia prejavili väčší záujem o európske témy. Samozrejme, nesmie nás to uspokojiť a chcem sa naďalej ešte viac stretávať s občanmi a vysvetľovať im, že to, o čom sa rokuje na európskej úrovni, má naozaj významný vplyv na ich dennodenné životy," konštatoval pre TASR.







Víťazom volieb do EP na Slovensku sa stala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu (20,11 percenta), za ňou nasleduje strana Smer-SD (15,72 percenta), tretia je ĽSNS (12,07 percenta). Do EP sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 percenta). Účasť v eurovoľbách dosiahla 22,74 percenta.