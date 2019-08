FOTO a VIDEO: Otvorili výstavu, ktorá je poctou SNP a trom umelcom

Na snímke kurátor výstavy Ladislav Skrak počas otvorenia výstavy Slovenské národne povstanie (SNP) v kultúre a umení pri príležitosti 75. výročia SNP vo Dvorane Ministerstva kultúry (MK) SR v Bratislave 6. augusta 2019. Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 6. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie v kultúre a umení je názov výstavy venovanej 75. výročiu SNP, ktorú otvorili v utorok v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave. Reprezentatívna výstava originálov výtvarných diel je poctou Povstaniu a trom umelcom (Orest Dubay, Vincent Hložník, Ladislav Snopek).uviedol spisovateľ Jozef Leikert.Autor, ktorý v súčasnosti píše knihu o V. Hložníkovi, podčiarkol, že významný slovenský výtvarník a pedagóg nezachytával len SNP:uviedol na vernisáži kurátor výstavy Ladislav Skrak, predseda Klubu výtvarných umelcov a teoretikov, ktorý v období po roku 1989 združil výtvarných umelcov - národných umelcov a priamych účastníkov protifašistického odboja a usporiadal v čase významných výročí pozoruhodné výstavy doma a v zahraničí.Bratislavská výstava má svoj pendant, ktorý súbežne reprezentuje slovenskú kultúru v zahraničí, od 1. augusta do 9. septembra je inštalovaná v Slovenskom inštitúte v Prahe. Ako podčiarkol kurátor, obe výstavy sú poctou k pokrokovému odkazu našich dejín, ale zároveň aj poctou slovenským výtvarným osobnostiam, ktoré by sa boli v tomto období dožili svojej storočnice - národným umelcom Orestovi Dubayovi (narodil sa 15. augusta 1919), Vincentovi Hložníkovi (nar. 22. októbra 1919) a Ladislavovi Snopekovi (nar. 10. decembra 1919).Orest Dubay bol zakladateľom slovenskej grafickej školy a autorom, ktorý prispieval k zrodu op-artu a pop-artu. "Vytvoril viaceré grafické cykly, ktoré sú predchnuté humanizmom a civilizmom. Mnohé svoje diela venoval Povstaniu, vrátane ilustrátorskej tvorby," poznamenal Skrak. Tvorbu V. Hložníka priblížil slovami:Národný umelec Ladislav Snopek vytvoril podľa slov kurátora rovnako geniálne súbory - tentoraz medailérskej tvorby.dodal.Výstavu dopĺňajú diela popredných žijúcich slovenských výtvarníkov - priamych potomkov O. Dubaya, V. Hložníka a L. Snopeka, ale aj súbežcov a nepriamych, umeleckých potomkov, najmä J. Baláža, E. Lazinovskej, A. Brunovského, J. Kulicha, T. Bartfaya, K. Pataki, A. Viku, F. Hložníka, T. Baníka. S. Harangozóa a mladších, ktorí v nedávnom období spodobili Laca Novomeského, generála Rudolfa Viesta a Jozefa Gabčíka.poznamenal Skrak k výstave, ktorá je tiež pripomenutím výtvarného odkazu maliara a grafika Ivana Schurmanna.Súčasťou výstavy sú tiež vyznamenania, ktoré získavali odbojári, pamätné medaily, ale aj publikácie o výtvarníkoch.povedal pre TASR Skrak s tým, že do kolekcie vystavených diel má ešte niečo pribudnúť.Výstavu organizuje Klub výtvarných umelcov a teoretikov v spolupráci s MK SR, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Matica slovenská. Potrvá do 30. augusta.