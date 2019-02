V Bratislave si uctili pietnou spomienkou obete komunistického režimu

Skreslené vyzdvihovanie komunistickej totality kritizoval predseda združenia Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja Ján Litecký Šveda.

Bratislava 26. februára (TASR) – Úctu obetiam komunistického režimu vzdali v pondelok (25. 2.) v Bratislave niekdajší väzni, zástupcovia Ústavu pamäti národa (ÚPN) a predstavitelia Starého Mesta. Zapálením sviečky a položením vencov si pripomenuli 71. výročie komunistického prevratu, po ktorom v Československu nasledovalo štyridsať rokov totality.



"Rozsudky smrti, tisíce politických procesov, rodín vyhnaných zo svojich domovov, ale aj nespočetné množstvo zničených snov, premrhaného ľudského potenciálu spolu s rozkladom hodnotového systému a morálky – to sú reálne výsledky viac ako štyridsaťročnej vlády komunistického režimu, ktoré do značnej miery ovplyvňujú našu spoločnosť ešte aj dnes," povedal podpredseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy. Z utrpenia prenasledovaných podľa neho vzišlo aj veľké množstvo nasledovaniahodných príkladov ľudskej odvahy, obetavosti a statočnosti, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre nasledujúce generácie.



Pálffy tiež uistil, že ÚPN bude robiť všetko pre to, aby sa nezabudlo na skutočnú podobu komunistického režimu a jeho obete a aby sa nevinne trpiacim dostalo primeranej satisfakcie za roky príkoria.



Predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner pripomenul viacerých politických väzňov, ktorí zomreli začiatkom tohto roka. "Odchody politických väzňov do večnosti nás podnecujú k tomu, aby sme čo najviac využili ich prítomnosť medzi nami, zaznamenali ich spomienky a pomohli im, aby mohli aspoň dôstojne dožiť svoj život. Je tu možno posledná generácia, ktorá má možnosť stretnúť politického väzňa." Dodal, že mnohí politickí väzni túžia práve po niečom, čo nestojí žiadne peniaze – po ospravedlnení. Vyjadril zároveň vďaku všetkým inštitúciám, ktoré im povedali "prepáčte" a takto ich morálne rehabilitovali.



Skreslené vyzdvihovanie komunistickej totality kritizoval predseda združenia Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja Ján Litecký Šveda. Úctu obetiam komunizmu vzdala aj starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.