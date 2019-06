V dvadsiatich mestách SR budú dobrovoľníci rozdávať objatia

Prvé objatia rozdajú dobrovoľníci o 10.00 h., kedy podujatie oficiálne odštartuje.

Bratislava 26. júna (TASR) - V dvadsiatich slovenských mestách budú v stredu dobrovoľníci rozdávať objatia. Koná sa totiž ôsmy ročník celoslovenskej kampane Hug Day, do ktorej sa podľa organizátorov môže zapojiť každý. "Venovať objatie zaberie len chvíľku, no niekomu to môže zmeniť celý deň," hovorí koordinátor Hug Day Lukáš Hrošovský.



Prvé objatia rozdajú dobrovoľníci o 10.00 h., kedy podujatie oficiálne odštartuje. Potom sa mladí ľudia rozdelia do viacerých skupín, aby potešili a povzbudili ľudí na námestiach, na sídliskách, v nemocniciach či v domovoch dôchodcov. Akcia potrvá až do popoludňajších hodín. Program v každom meste si prispôsobujú lokálni organizátori.



Symbolom ôsmeho ročníka je ležatá osmička. "Prezrádza, že organizujeme už ôsmy ročník nášho podujatia a stále neprestávame rozdávať okoloidúcim radosť," priblížil Hrošovský, podľa ktorého chce kampaň tento rok priniesť nekonečne veľa objatí.



Dobrovoľníci budú objatia rozdávať v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Čadci, Dolnom Kubíne, Košiciach, Kysuckom Novom Meste, Námestove, Nitre, Prievidzi, Púchove, Rimavskej Sobote, Rožňave, Ružomberku, Senici, Spišskej Novej Vsi, Trenčíne, Trnave, Tvrdošíne, Veľkom Krtíši a v Žiline.