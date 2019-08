Aktuálne je vo výkone trestu odňatia slobody 57 osôb odsúdených na doživotie.

Bratislava 16. augusta (TASR) – Doteraz v histórii SR neprepustili na slobodu ani jedného doživotne odsúdeného, ktorý mal nárok požiadať o podmienečné prepustenie po odpykaní 25 rokov trestu. Aktuálne je vo výkone trestu odňatia slobody 57 osôb odsúdených na doživotie.



V minulosti o to požiadali príkladom Ľubor Masár - spolupáchateľ brutálnej vraždy Holanďanky Gabrielly Widdershovenovej–Groenovej, sériový vrah Ondrej Rigo či hlavný aktér úteku z väzenia v Leopoldove, ktorý spoločne so svojim komplicmi brutálne zavraždili piatich zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a ďalší. Súdy, ktoré rozhodovali o návrhu na podmienečné prepustenie, však ich žiadosti zamietli, alebo ich doživotne odsúdení na poslednú chvíľu vzali späť. Naposledy tak urobil Róbert Matta - jeden z vrahov šiestich Vietnamcov z roku 1994. Pôvodne sa Matta pokúšal dostať po odpykaní 25-ročného trestu na slobodu, avšak svoj návrh na podmienečné prepustenie vzal späť. O návrhu mal rozhodovať Okresný súd v Trnave (OS) vo štvrtok (15. 8.).



"ZVJS neskúma dôvody späťvzatia žiadosti odsúdených o podmienečné prepustenie. Preto by akékoľvek vyjadrenia psychológa zboru boli len špekuláciou, bez relevantných základov. Pokiaľ sa odsúdený rozhodne pedagóga, psychológa alebo iný personál ústavu informovať o dôvodoch svojho konania, nie je možné tieto citlivé a dôverné informácie poskytnúť verejnosti okrem prípadu, ak tak urobí samotný odsúdený, napríklad prostredníctvom korešpondencie," objasnila pre TASR riaditeľka odboru komunikácie Generálneho riaditeľstva ZVJS Katarína Nováková.



"V tejto súvislosti považujeme za potrebné uviesť, že ak bol návrh odsúdeného o podmienečné prepustenie zamietnutý, môže ho odsúdený opakovať až po uplynutí jedného roka a ak ide o odsúdeného na dvadsaťpäť rokov alebo na doživotie, po uplynutí troch rokov od zamietnutia okrem prípadu, že návrh bol zamietnutý len preto, že ho odsúdený podal predčasne. Z uvedeného dôvodu nie je ojedinelá situácia, keď odsúdený ešte pred rozhodnutím súdu zoberie svoju žiadosť z rozličných dôvodov a pohnútok späť, a tým nie je pre podanie novej žiadosti o podmienečné prepustenie viazaný žiadnou lehotou," dodala ďalej Nováková.



Do dnešného dňa uplynula lehota na podmienečné prepustenie po 25 rokoch desiatim odsúdeným. V roku 2022 uplynie táto lehota na podmienečné prepustenie jednému odsúdenému a v roku 2023 uplynie ďalším trom odsúdeným. Medzi nimi by mal byť na doživotný trest právoplatne odsúdený banskobystrický bos Mikuláš Černák. Na slobodu by sa chcel aktuálne dostať aj komplic spomínaného Mattu Viliam Hauser.



Na slobodu sa môže dostať aj Jozef Slovák, ktorý v rokoch 1990 a 1991 v ČR a v SR zavraždil štyri mladé ženy. Za trestný čin svojej prvej vraždy už bol v roku 1982 odsúdený na 15 rokov, v roku 1990 ho však podmienečne prepustili. O podmienečné prepustenie môže požiadať aj Jaroslav Garaj, ktorý v roku 1994 v obci Dubové v okrese Martin najprv zaškrtil manželku a usmrtil aj tri svoje deti.