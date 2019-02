V horských oblastiach Slovenska začne víkend veterným počasím

Výstraha SHMÚ pred vetrom na piatok 1. februára 2019. Foto: SHMÚ

Bratislava 1. februára (TASR) – Najmä v horských oblastiach Slovenska je od piatkového večera až do soboty (2. 2.) do 18.00 h potrebné počítať so silným vetrom. Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí pre okresy Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Banská Bystrica a Brezno. Rýchlosť vetra tu môže v nárazoch dosiahnuť 125 – 160 kilometrov za hodinu, informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Žilina, Martin a Turčianske Teplice.Pre väčšinu územia platí výstraha prvého stupňa. Týka sa takmer všetkých krajov, s výnimkou Košického. Vietor tu podľa meteorológov môže dosiahnuť v nárazoch 65 - 70 kilometrov za hodinu, priemerná rýchlosť sa môže pohybovať okolo 45 kilometrov za hodinu.upozorňuje SHMÚ.Až do sobotného rána platí na východnom a strednom Slovensku výstraha prvého stupňa aj pred poľadovicou. Obozretnejší by mali byť vodiči obzvlášť v Nitrianskom, Trenčianskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji.Do 21.00 h platí výstraha aj pred tvorbou snehových jazykov a závejov v niektorých okresoch Košického, Prešovského a Žilinského kraja, ide predovšetkým o okresy na severe krajiny.