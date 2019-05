V. Jasaň nenastúpi za M. Číža do Národnej rady

Mandát po Čížovi mal obsadiť Jasaň na základe výsledkov parlamentných volieb z roku 2016.

Bratislava 28. mája (TASR) - Viliam Jasaň nenastúpi do Národnej rady (NR) SR ako náhradník za Miroslava Číža (Smer-SD), ktorý odchádza do Európskeho parlamentu. Oznámil to Smeru-SD listom. TASR to potvrdil hovorca strany Ján Mažgút.



"Dnes bolo na centrálu strany Smer-SD doručené oznámenie od pána Viliama Jasaňa, že si neuplatní mandát ako náhradník za Miroslava Číža a nenastúpi do Národnej rady," uviedol pre TASR Mažgút.



Mandát po Čížovi mal obsadiť Jasaň na základe výsledkov parlamentných volieb z roku 2016. Jasaň bol šéfom krízového manažmentu a bezpečnosti štátu na Úrade vlády SR, ale po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej odišiel z funkcie po tom, čo sa objavili informácie o jeho kontaktoch na taliansku mafiu pôsobiacu na Slovensku.