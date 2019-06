V júni a v júli bude NDS opravovať viaceré úseky diaľnice D1

Vo všetkých opravovaných úsekoch bude počas opravy doprava vedená vo voľných jazdných pruhoch toho istého jazdného pásu.

Bratislava 6. júna (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bude opravovať ďalšie úseky diaľnice D1. Vodiči musia preto počas júna a júla počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami. TASR o nich informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.



"Práce budú pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky a následného kladenia nových asfaltových vrstiev," priblížila hovorkyňa NDS.



V úseku Voderady – Blatné bude čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh ľavého jazdného pásu diaľnice D1 (smer Bratislava) v km 34,000 - 31,000. Obmedzenie sa týka obdobia od 7. 6. (piatok) 10.00 h do 9. 6. (nedeľa) 15.00 h, od 14. 6. (piatok) 10.00 h do 16. 6. (nedeľa) 15.00 h a od 21. 6. (piatok) 10.00 h do 23. 6. (nedeľa) 15.00 h. "Oprava vozovky je rozdelená do troch etáp, pričom v každej z nich bude obmedzený úsek v dĺžke jeden kilometer,” spresnila Michalová.



V úseku Hlohovec – Piešťany bude doprava obmedzená v pravom jazdnom páse diaľnice D1 (smer Žilina) v km 80,800 - 83,500. Opravovať sa bude vozovka po celej šírke jazdného pásu. Obmedzenie sa týka obdobia od 9. 6. (nedeľa) 6.00 h do 19. 7. 14.00 h.



"Oprava je rozdelená na viac etáp, počas ktorých bude obmedzený vždy jeden jazdný pruh. Práce sa nebudú vykonávať počas piatkov po 14.00 h, respektíve 4. 7. (štvrtok) po 14.00 h,” ozrejmila hovorkyňa diaľničiarov.



V úseku Blatné – Voderady bude čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh pravého jazdného pásu diaľnice D1 (smer Žilina) v km 37,000 - 37,500. Obmedzenie sa týka obdobia od 15. 6. (sobota) 6.00 h do 17. júna (pondelok) 6.00 h.



V úseku Piešťany – Hlohovec bude čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh a krajnica ľavého jazdného pásu diaľnice D1 (smer Bratislava) v km 69,500 – 68,000. Obmedzenie sa týka obdobia od 10. 7. (streda) 6.00 h do 14. 7. (nedeľa) 15.00 h.



V úseku Trnava – Hlohovec bude čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh a krajnica pravého jazdného pásu diaľnice D1 (smer Žilina) v km 64,050 – 65,400. Obmedzenie sa týka obdobia od 15. 7 (pondelok) 6.00 h do 19. júla (piatok) 14.00 h.



Vo všetkých uvedených úsekoch bude počas opravy doprava vedená vo voľných jazdných pruhoch toho istého jazdného pásu, informovala Michalová.



NDS čiastočne uzavrie časť úseku D1 Svinia – Prešov

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) počas júna, júla a augusta čiastočne uzavrie časť diaľničného úseku D1 Svinia – Prešov z dôvodu demontáže podpornej skruže v križovatke Prešov, západ. V tejto súvislosti musia vodiči rátať s dopravnými obmedzeniami. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.



Diaľničný úsek D1 Svinia – Prešov bude čiastočne uzavretý približne v km 393,150 - 400,700 v smere do Prešova.



Obmedzenie sa týka dní 7. 6. od 10.00 h do 19.00 h, 8. a 9. 6. v čase od 7.00 – 20.00 h.



V júli bude pokračovať 12. 7. od 10.00 do 19.00 h, 13. a 14. 7. od 7.00 do 20.00 h. Rovnako tak 19. 7. od 10.00 do 19.00 h, 20. a 21. 7. od 7.00 – 20.00 h, 26. 7. od 10.00 do 19.00 h a 27. a 28. 7. od 7.00 do 20.00 h.



V auguste budú obmedzenia platiť 2. 8. od 10.00 do 19.00 h, 3. a 4. 8. od 7.00 do 20.00 h, 9. 8. od 10.00 do 19.00 h a 10. a 11. 8. od 7.00 - 20.00 h.



"Premávka v smere na Prešov bude na diaľničnom zjazde Svinia presmerovaná na cestu I/18,” uzavrela Michalová.