V kauze Technopolu nie je stíhaný sudca Okresného súdu v Bratislava I

Bratislava 2. augusta (TASR) - Okresný súd (OS) Bratislava I neeviduje v súvislosti s ovládnutím Technopolu zo strany podnikateľa Mariana K. stíhanie akéhokoľvek sudcu OS BA I.



"OS BA I nemá k dnešnému dňu vedomosť o stíhaní akéhokoľvek svojho sudcu. Súd dáva do pozornosti, že podľa ustanovení paragrafu 207a odseku 1 Trestného poriadku, ak je obvineným sudca, vydať uznesenie o vznesení obvinenia môže len prokurátor Generálnej prokuratúry. Uznesenie sa doručí najneskôr do 48 hodín ministrovi spravodlivosti," sprostredkoval pre TASR odpoveď predsedu OS BA I Jána Goliana hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.



Ovládnutie Technopolu by nebolo možné bez súčinnosti OS BA I, bolo by omnoho komplikovanejšie. Uviedol to koncom júla advokát Daniel Lipšic. V tejto veci podával minulý rok trestné oznámenie pre podozrenie zo zneužívania právomocí.



Trestné oznámenie podľa svojich slov podal nielen pre stratu časti spisu. "Nezákonne bol vydaný kontumačný rozsudok. To nie je môj názor, to je názor súdu, ktorý ho zrušil ako nezákonne vydaný. Pokiaľ viem, už bolo trestné stíhanie v tejto veci začaté," skonštatoval.



To, či očakáva obvinenia konkrétnych sudcov, povedať nechcel. Skonštatoval, že ľudia zo strany polície, súdov či prokuratúry, ktorí "s týmito bielymi goliermi spolupracovali, sú pre mňa väčší gangstri ako tie biele goliere (napríklad Marian K. - poznámka TASR), pretože policajti a sudcovia skladali sľub, že budú stáť na inej strane barikády".



Na posun v tejto veci predtým upozornil portál Aktuality.sk, ktorému začatie trestného stíhania potvrdila hovorkyňa policajného prezídia Andrea Dobiášová.



Zákonný sudca oznámil informáciu o chýbajúcej časti spisu v kauze Technopol predsedníčke OS Bratislava I Anne Kašajovej 10. októbra 2018. Tá o dva dni neskôr vydala pokyn na rekonštrukciu spisu. Pre chýbajúce strany odstúpil z funkcie podpredsedu OS Bratislava I Vladimír Sklenka. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) podal pre chýbajúcu časť spisu trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Potvrdil, že zo spisu chýbali strany 43 až 330. Následne odvolal z funkcie aj predsedníčku súdu.



V kauze Technopol ide o spor, kde sa rozhoduje, kto je vlastníkom firmy. Podľa právnikov firmy, ktorá zastupuje vlastníkov okolo podnikateľa Pavla Páveka, sa týkala významnej časti doterajšieho konania. Podvod mal presahovať výšku dvoch miliónov amerických dolárov.