V kauze zmeniek má ešte vypovedať P. Tóth, S. Volzová aj V. Repčík

Bratislava 28. júla (TASR) – V pondelok 29. júla pokračuje pojednávanie pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku vo veci údajného falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti. Na pondelkové pojednávanie má prísť svedčiť aj niekdajší riaditeľ televízie Vladimír Repčík, v utorok (30. 7.) niekdajšia spoločníčka Pavla R. Sylvia Volzová a v stredu (31. 7.) bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Tóth.



V kauze televíznych zmeniek pojednával zatiaľ senát ŠTS tri dni. Počas nich prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta predniesol dva nové dôkazy. Prvým má byť údajná piata zmenka, ktorej originál však zatiaľ nemá k dispozícii. Pavol R. si pamätá podpisovanie štyroch. Tento dôkaz namieta obhajca obžalovaného Pavla R. Marek Para s tým, že dôkaz nepredložil prokurátor v prípravnom konaní a že tým pádom nemali dostatok času na jeho naštudovanie. Rovnakú reakciu obhajoby zaznamenal ŠTS aj pri predložení prepisu údajnej elektronickej komunikácie medzi obžalovaným Marianom K. a obvineným Štefanom A., ktorý má v tomto pojednávaní postavenie svedka, aj keď je z rovnakého skutku obvinený.



V prvých troch dňoch súd predvolal ako svedkov viacerých niekdajších riaditeľov televízie Markíza, a taktiež účtovníčku televízie, rovnako ako bývalú členku Rady pre televízne a rozhlasové vysielanie. Žiaden z predvolaných svedkov okrem obvineného Štefana A. o zmenkách v čase ich podpisu nikdy nepočul.



Pavol R. sa obhajuje s tým, že nemali o nich počuť odkiaľ, vzhľadom na to, že nepovažoval za potrebné uvádzať do účtovníctva zmenky, v ktorých Markíza figuruje ako ručiteľ. Ďalším bodom obhajoby Pavla R. je kritika prípravného konania. Obžalovaný sa opakovane sťažoval aj so svojím obhajcom, že im nie je umožnené predvolať bývalú manželku Pavla R. Vieru Ruskovú. Tá má podľa obhajoby dosvedčiť podpisovanie zmeniek v roku 2000.



Každý deň pojednávaní sprevádzajú debaty okolo osobného angažovania sa obžalovaného Mariana K. na pojednávaniach. Ten je momentálne vo vyšetrovacej väzbe v Ústave na výkon väzby (ÚVV) Leopoldov. Na pojednávaniach v Pezinku sa však odmieta zúčastniť z dôvodu, že ho majú údajne odpočúvať pri jeho konzultáciách s obhajobou. Senát ŠTS pripustil, že pri pokračovaní hlavného pojednávania v septembri presunie pojednávanie do ÚVV Bratislava, ako to žiada obhajoba.



Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora "po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom A., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky, ktoré predložili ako prílohy na vydanie platobných rozkazov".



Marian K. je obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Volzovej. Na súde ju obvinil zo zavinenia situácie, ktorá viedla k predmetným zmenkám.