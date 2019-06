V Londýne sa uskutočnila premiéra slovenského filmu Ruky na skle

Na premietaní v priestoroch veľvyslanectva Českej republiky v Londýne sa zúčastnilo 150 hostí vrátane Wintonových najbližších príbuzných či bývalej manželky nebohého Rudolfa Vrbu Gerty Vrbovej.

Londýn 26. júna (TASR) - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne zorganizovalo v utorok britskú premiéru filmu Ruky na skle, ktorý zachytáva výrobu pamätníka venovaného hrdinstvu rodičov tzv. Wintonových detí. Tí pred začiatkom druhej svetovej vojny posielali svoje deti vlakmi z nacistického protektorátu Čechy a Morava do Británie a zachránili ich tak pred hrôzami nacizmu. TASR o tom informovala slovenská ambasáda.



Celovečerný, sčasti hraný dokument, ktorý režírovala Veronika Homolová Tóthová, zobrazuje vznik pamätníka iniciovaného samotnými dnes už vyše 80-ročnými Wintonovými deťmi. Tento pamätník, odhalený v máji 2017, je vernou kópiou dverí vagóna, ktorým sa deti z územia Československa viezli do Anglicka. Na skle dverí sú z oboch strán odtlačky lúčiacich sa rúk detí a ich rodičov.



Veľvyslanec SR v Londýne Ľubomír Rehák vo svojom príhovore zdôraznil humánny rozmer záchrannej akcie, počas ktorej sa podarilo previesť do bezpečia 669 detí židovského pôvodu. Rehák zároveň pripomenul Wintonove slová, že on nebol jediným, kto sa na záchrane týchto detí podieľal. Film upozorňuje i na ďalších dobrovoľníkov, napríklad Mariu Schmolkovú či Doreen Warrinerovú.



Režisérka poukázala na fakt, že väčšina rodičov svoje zachránené deti už po ich odchode nikdy viac nevidela, pretože sami zahynuli v koncentračných táboroch.



Na premietaní v priestoroch veľvyslanectva Českej republiky v Londýne sa zúčastnilo 150 hostí vrátane Wintonových najbližších príbuzných či bývalej manželky nebohého Rudolfa Vrbu Gerty Vrbovej. Vrbovi sa podarilo utiecť z koncentračného tábora v Osvienčime a celému svetu podať svedectvo o hrôzach, ktoré sa tam diali.



Veľvyslanci SR a ČR na slávnostnej recepcii zablahoželali k 90. narodeninám jednému zo zachránených Wintonových detí, Milene Grenfellovej-Bainesovej.