V máji bude v mestách a obciach prebiehať kampaň Do práce na bicykli

Bratislava 30. apríla (TASR) - Vo vyše 81 mestách a obciach na Slovensku bude od 1. mája do 31. mája prebiehať kampaň Do práce na bicykli. Jej cieľom je podporiť cyklistickú dopravu ako ekologickú, zdraviu prospešnú alternatívu voči automobilovej doprave.



Kampaň v pondelok slávnostne otvorili na pôde Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR za účasti štátnych tajomníkov Ladislavy Cengelovej a Petra Ďurčeka.



"Mesiac máj je pre nás každoročne mesiacom cyklodopravy a nemotorovej dopravy. Kampaňou Do práce na bicykli chceme vyjadriť nielen marketingovú podporu ekologickým formám dopravných prostriedkov. S naším tímom riešime, ako upraviť zákony, aj nastaviť podmienky tak, aby sa cyklistom žilo lepšie. Vnímame dopravné problémy miest a obcí a chceme ich riešiť aj takouto formou podpory," opísal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).



Do kampane sa doposiaľ zaregistrovalo 7800 cyklistov, čím sa pomaly blíži k minuloročnému počtu účastníkov. Registrácia pre tímy či jednotlivcov zostane však podľa hovorkyne rezortu dopravy Karolíny Duckej otvorená do 5. mája.



"Súťažiaci budú počas celého mesiaca máj dochádzať do zamestnania na bicykli a budú si o tom viesť evidenciu v zmysle štatútu súťaže. Potrebné informácie o súťaži a o možnosti prihlásiť sa do nej nájdu na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu," priblížila Ducká.



Cyklisti dochádzajúci do práce môžu pritom v tomto roku využiť mobilnú aplikáciu, ktorá bude zaznamenávať ich pohyb. Samosprávy sa tak dozvedia, kadiaľ cyklisti v skutočnosti jazdia, a kde vzniká dopyt po nových cyklotrasách.