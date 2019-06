Vďaka darcovskému a transplantačnému programu sa od roku 1990 podarilo týmto spôsobom zachrániť 4000 ľudských životov.

Bratislava 6. júna (TASR) – V minulom roku bolo na Slovensku realizovaných 201 transplantácií. Najčastejšie sa darovali obličky, a to v 146 prípadoch. Desať percent z nich pochádza od živých darcov. Vďaka darcovskému a transplantačnému programu sa od roku 1990 podarilo týmto spôsobom zachrániť 4000 ľudských životov. Pri príležitosti Svetového dňa transplantácií (6. 6.) sa vo štvrtok o problematike darcovstva na Slovensku hovorilo na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) priblížila, že rezort uviedol do života nový transplantačný zákon v roku 2017. Nastavil sa tak podľa jej slov systém identifikácie potenciálnych darcov pre zdravotnícke zariadenia a vytvoril sa Akčný plán Národného transplantačného programu na roky 2019 až 2020. Podľa šéfky rezortu tieto kroky majú viesť k tomu, aby na Slovensku fungoval transplantačný program efektívnejšie. "Cieľom je zachrániť viac ľudských životov, pre ktoré je transplantácia jedinou možnosťou liečby," komentovala.



Kalavská tiež avizovala, že od januára 2019 sa v banskobystrickom transplantačnom centre otvorila možnosť na realizáciu transplantácie pankreasu. Darcovstvo sa pritom realizuje okrem Banskej Bystrice aj na pracoviskách v Bratislave, Martine a v Košiciach. Plne funkčný je program na transplantáciu obličiek, srdca a pečene. Slovenská transplantologická spoločnosť sa snaží vzdelávať verejnosť o tejto téme prostredníctvom kampane Sedem životov už štyri roky.



Hlavná odborníčka MZ SR na transplantácie Zuzana Žilinská pripomenula, že transplantačný program sa na Slovensku uskutočňuje v súlade s platnou legislatívou. "Na Slovensku odoberáme orgány od mŕtvych darcov, u ktorých bola potvrdená smrť mozgu. Napriek princípu predpokladaného súhlasu, podľa ktorého sú darcami všetci, ktorí nie sú v registri nedarcov, lekári vždy komunikujú s pozostalou rodinou a informujú ju o zámere odberu," zdôraznila.



Prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti Ľuboslav Beňa mieni, že logistika prenosu orgánov od darcu k prijímateľovi je dobrá. Myslí si však, že zvýšiť by sa mohlo percento darcov obličiek od živých darcov. "Naším cieľom je priblížiť sa k 20 percentám, čím sa priblížime k aktivitám vyspelých európskych krajín, a najmä zvýšime dostupnosť tejto liečby vyššiemu počtu pacientov," povedal s tým, že v celej Európe každý deň zomiera 12 pacientov v dôsledku toho, že sa transplantácie nedožijú.



V súčasnosti je na čakacej listine evidovaných 327 pacientov, pre ktorých je transplantácia jedinou nádejou na život. Najviac z nich čaká na transplantáciu obličky, a to 272 pacientov. Na srdce čaká 34 pacientov, na pečeň 21 pacientov a na pľúca čakajú dvaja pacienti. Hlavný transplantačný koordinátor Martin Chrastina vysvetlil, že transplantácie pľúc slovenskí pacienti podstupujú v Českej republike. "Naším cieľom je zvýšiť odberovú aktivitu pľúc tak, aby sme ostali s ČR vo vyrovnanej bilancii," uzavrel Chrastina s dôvetkom, že ľudia práve vďaka kampaniam čoraz lepšie problematike rozumejú. Otvorená je podľa jeho slov aj cirkev, ktorá sa snaží o téme hovoriť viac.



V súvislosti so Svetovým dňom darcovstva sa počas štvrtka realizuje v blízkosti slovenských nemocníc edukačná kampaň, ktorá poukazuje na tému darcovstva.