Vlani evidovala prokuratúra v prípravnom konaní nápad 69.773 vecí

V služobnom pomere prokurátora ku koncu minulého roku bolo 880 prokurátorov.

Bratislava 15. júla (TASR) - V minulom roku evidovala prokuratúra v prípravnom konaní nápad až 69.773 trestných vecí, čo však predstavuje v porovnaní s rokom 2016 pokles o 3616 trestných vecí. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.



"Z hľadiska rýchlosti konania na prokuratúre prokurátori vybavili trestnú vec od jej nápadu do siedmich dní v dvoch tretinách návrhov. V ostatných veciach rozhodovali najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu na konečné opatrenie. Dlhší čas na vybavenie trestnej veci v prípravnom konaní bol zaznamenaný len výnimočne, v skutkovo-právne zložitých veciach majetkovej trestnej činnosti," povedala hovorkyňa.



Podľa analýzy trestných vecí nevybavených viac ako tri mesiace od doručenia návrhu na podanie obžaloby alebo na iné rozhodnutie bolo v roku 2016 na všetkých prokuratúrach evidovaných celkove 38 trestných vecí. V roku 2017 len 19 trestných vecí (pokles počtu trestných vecí o 50 percent).



V služobnom pomere prokurátora ku koncu minulého roku bolo 880 prokurátorov. "Generálny prokurátor Jaromír Čižnár sa zasadil o to, aby sa procesy na prokuratúre podstatne zrýchlili a konania netrvali aj niekoľko rokov. Čižnár pri nástupe deklaroval, že má snahu odstrániť prieťahy v prípravnom konaní, a teda zrýchliť konania. Dôkazom tohto úsilia sú aj nasledujúce čísla: Od nástupu Jaromíra Čižnára (17. júla 2013) sa do konca roka 2013, teda za viac ako päť mesiacov, znížili prieťahy pri nevybavených veciach nad jeden rok o 25,57 percenta, počet nevybavených vecí nad dva roky sa znížil o 45 percent, počet nevybavených vecí nad tri roky sa znížil o 53,50 percenta," objasnila Predajňová. Klesajúci trend pokračoval a pokračuje aj v nasledujúcich rokoch. Previerka vybavenosti trestných spisov sa realizuje každý štvrťrok.