V minulom roku prokurátori ÚŠP riešili 560 trestných vecí

Bratislava 19. júna (TASR) - V minulom roku napadlo do prípravného konania Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) 560 vecí, z ktorých bolo vybavených 427 vecí proti 532 osobám. Oproti predchádzajúcemu roku bol zaznamenaný výrazný nárast počtu nových trestných vecí o 239, vybavených trestných vecí o 55 a taktiež osôb, proti ktorým bolo skončené trestné konanie o 34. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



Ako ďalej priblížila hovorkyňa, zo štatistiky ÚŠP za minulý rok vyplýva, že v roku 2017 bolo odsúdených 186 osôb, na ktoré bola podaná obžaloba prokurátorom ÚŠP. Oslobodených bolo 17 osôb. Súdy schválili uzavreté dohody o vine a treste so 67 obvinenými. Okrem toho súdy vrátili prokurátorovi na konanie o dohode o vine a treste päť vecí proti šiestim obvineným. Išlo o prípady, keď obvinení v prípravnom konaní odmietali uzavretie dohody o vine a až na súdnom konaní oznámili, že súhlasia s uzavretím dohody o vine a treste. Súdy vrátili prokurátorom ÚŠP na došetrenie jednu vec.



"Prokurátori podali v roku 2017 proti rozsudkom 72 odvolaní, z ktorých v 59 prípadoch nebolo do konca roku rozhodnuté. V piatich prípadoch bolo odvolanie úspešné a v štyroch prípadoch bolo zamietnuté ako nedôvodné. Proti rôznym rozhodnutiam Špecializovaného trestného súdu a všeobecných súdov v roku 2017 podali 43 sťažností. Úspešné boli dve sťažnosti, tri sťažnosti nadriadený súd zamietol ako nedôvodné a o 38 sťažnostiach nebolo do konca roka rozhodnuté. V roku 2017 boli podané štyri odpory proti trestnému rozkazu Špecializovaného trestného súdu, z toho jeden bol vzatý späť," dodala hovorkyňa ÚŠP.