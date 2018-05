V minulom týždni sa extrémne sucho rozšírilo do ďalších regiónov SR

Na viacerých miestach Slovenska bola podľa neho pre nedostatok vlahy prerušená orničná vrstva, pričom napríklad na ťažších pôdach v okolí Nového Mesta nad Váhom sa začali tvoriť aj pukliny.

Bratislava 12. mája (TASR) - V minulom týždni sa extrémne sucho rozšírilo do ďalších regiónov Slovenska. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového oddelenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



"Deficit pôdnej vlahy bol najviac 80 mm na severozápade našej krajiny. Nedostatok vlahy sa prejavuje aj na vegetácii. Posledné dni však boli na mnohých miestach Slovenska daždivé, čo mohlo tešiť práve poľnohospodárov," priblížil.



Na viacerých miestach Slovenska bola podľa neho pre nedostatok vlahy prerušená orničná vrstva, pričom napríklad na ťažších pôdach v okolí Nového Mesta nad Váhom sa začali tvoriť aj pukliny. Zhoršený stav porastov hlásia napríklad v okresoch Dunajská Streda a Zvolen. Presušená vrchná časť pôdy spôsobovala problémy pri vzchádzaní jarných plodín, napríklad pri maku, repke jarnej či cukrovej repe. Sucho robí problémy aj poľnohospodárom na Spiši, kde jeho vplyvom zaznamenali zvýšený výskyt živočíšnych škodcov.



V okrese Galanta je podľa Korpáša vegetácia posunutá dopredu o približne 2,5 až 3 týždne, čo spôsobuje problém pri ozimnej pšenici a jarnom jačmeni. Repka priebežne odkvitá a toto suché obdobie nepomáha ani pri tvorbe zŕn, čo určite prinesie nižšie úrody.



"V okrese Prievidza sme zaznamenali za 4 mesiace úroveň úhrnu zrážok na hranici 50 až 60 % dlhodobého priemeru. Viaceré podniky sa pripravujú už len na zelenú žatvu - zber krmovín na senáž," spresnil.



Doplnil, že poľnohospodárom takéto počasie dovoľovalo nepretržite pracovať na poliach. Vykonávali chemickú ochranu obilnín proti burinám a hubovitým chorobám. Výsev jarných obilnín je na mnohých miestach ukončený, v severnejších regiónoch s prácami pomaly finišujú.



"V posledných dňoch sme na mnohých miestach našej krajiny zaznamenali intenzívnejšie vlahové zrážky, čo naši pestovatelia veľmi potrebovali. Porasty však aj v ďalších dňoch budú potrebovať značný príjem vlahy, v opačnom prípade sa to veľmi negatívne dotkne tohtoročnej úrody," dodal Korpáš.