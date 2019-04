V najvyšších polohách Tatier je malé lavínové nebezpečenstvo

Vo štvrtok ráno bolo na horách polojasno, počas dňa sa bude vyjasňovať.

Liptovský Hrádok 25. apríla (TASR) - V najvyšších polohách Vysokých, Nízkych a Západných Tatier od 1700 metrov nad morom je malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. TASR o tom vo štvrtok informoval Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Doplnil, že v stredu (24. 4.) snežilo iba v najvyšších polohách hôr a napadlo desať centimetrov snehu. "Nastalo výrazné oteplenie, čo môže byť spúšťačom samovoľných lavín z mokrého snehu, hlavne na južných svahoch. Starý, podkladový sneh je všeobecne dobre spevnený. Uvoľnenie lavín je možné iba ojedinele na veľmi strmých svahoch pri veľkom dodatočnom zaťažení. Vo výnimočných prípadoch je možné uvoľnenie spontánnych kĺzavých lavín na veľmi strmých trávnatých svahoch," upozornil.



Vo štvrtok ráno bolo na horách polojasno, počas dňa sa bude vyjasňovať. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od nula do plus desiatich stupňov Celzia. Fúkal silný južný a juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 25 metrov za sekundu.