V slovenských nemocniciach pribudlo 13 CT prístrojov

Bratislava 13. apríla (TASR) - Pacienti v 11 nemocniciach majú k dispozícii 13 moderných CT prístrojov. Vďaka dvojkolovej aukcii Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR sa ich podarilo nakúpiť s výraznými úsporami. V niektorých prípadoch sa ceny oproti pôvodne ponúkaným podarilo znížiť až o 50 percent. Celkovo sa tak usporilo 13,5 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.



Jedenásť nemocníc si obstaralo 13 nových CT prístrojov v hodnote od 550.000 eur do 1,7 milióna eur vrátane servisu, výška sumy sa odvíja od typu CT prístroja a jeho výkonnosti. "Zdravotníci môžu už v niektorých nemocniciach pacientov diagnostikovať najmodernejším typom CT prístrojov, pričom dvojkolovou aukciou sa nám podarilo znížiť ceny nadol a tak nemocnice ušetrili výrazné finančné prostriedky, ktoré môžu v prospech pacientov využiť inde a skvalitniť ďalšiu oblasť zdravotnej starostlivosti," povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).



Nákup prístrojov sa realizoval cez elektronickú aukciu, vďaka dvom kolám sa ceny podarilo znížiť. "Po prvom kole sme zaznamenali zníženie cien v rozmedzí od 25 do 45 percent, v druhom kole aukcie, kde už súťažili len dve firmy, sa podarilo ceny ešte znížiť, cena sa znížila o ďalšie percentá v rozsahu od dvoch do 30 percent," opísal priebeh verejného obstarávania Martin Smatana, riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR.



Nové CT nakúpilo 11 nemocníc, ide o Nemocnicu Poprad, Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Dolnooravskú nemocnicu s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého v Dolnom Kubíne, Nemocnicu Alexandra Wintera v Piešťanoch, Fakultnú nemocnicu v Prešove, Univerzitnú nemocnicu v Bratislave, Fakultnú nemocnicu v Žiline, Fakultnú nemocnicu v Nových Zámkoch, Nemocnicu v Kráľovskom Chlmci, Fakultnú nemocnicu v Trnave a Národný onkologický ústav v Bratislave. Záručná doba na nakúpené prístroje je dva až osem rokov. Nemocnice kúpili CT prístroje rôzneho typu v závislosti od typu zdravotníckeho zariadenia.



"Centrálne obstarávania formou elektronickej aukcie sa nám ukázali ako efektívny nástroj, ktorý dokáže výrazne ušetriť finančné prostriedky pri nákupoch. Ministerstvo zdravotníctva aktuálne realizuje verejné obstarávania pre nemocnice na RTG a MR techniku, kancelársku techniku či nemocničné postele," uzavrela šéfka rezortu zdravotníctva.