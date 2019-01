V oblasti riadenia hraníc čaká Slovensko viacero výziev

Medzi výzvy pre Slovensko na nasledujúce obdobie zaradilo MV aj vybudovanie a spustenie spoločných európskych informačných systémov.

Bratislava 23. januára (TASR) - Hrozbami pre nasledujúce obdobie v oblasti budovania Európskeho integrovaného riadenia hraníc (EIBM) je terorizmus a organizovaná závažná trestná činnosť s cezhraničným aspektom. Slovensko bude v nasledujúcich štyroch rokoch plniť ďalšie úlohy v oblasti budovania európskeho integrovaného riadenia hraníc aj s ohľadom na tieto faktory. Vláda SR v stredu schválila Národnú stratégiu integrovaného riadenia hraníc na roky 2019 až 2022.



Ďalšou prípadnou hrozbou je podľa Ministerstva vnútra (MV) SR aj neoprávnené prekračovanie vonkajších hraníc schengenského priestoru. Ministerstvo tvrdí, že hoci počet podobných prípadov po rekordnom roku 2015 klesol, stále je vysoký. "Výzvami pre nasledujúce obdobie je maximálna eliminácia týchto hrozieb na jednej strane a zároveň zvládnutie stále sa zvyšujúceho počtu tzv. bona fide cestujúcich, ktorí legálne prekračujú vonkajšie hranice schengenského priestoru," vysvetlil rezort.



Jednou z ciest, ako tieto výzvy zvládnuť, je podľa rezortu masívne nasadenie automatizácie v riadení vonkajších hraníc. To si však vyžiada aj značnú finančnú záťaž na štátny rozpočet, pričom použitie európskych finančných prostriedkov je limitované už schváleným rozpočtom Európskej únie.



Medzi výzvy pre Slovensko na nasledujúce obdobie zaradilo MV aj vybudovanie a spustenie spoločných európskych informačných systémov. Tie sa majú orientovať najmä na zaznamenávanie vstupu a výstupu príslušníkov tretích krajín na krátkodobom pobyte a na ich cestovné povolenia. "Pre SR je takisto výzvou postupné nasadzovanie automatických hraničných kontrol, ktoré ešte nie sú u nás používané v praxi," doplnil rezort. Hlavným cieľom kontroly hraníc má umožňovanie rýchleho prekračovania pre tzv. bona fide cestujúcich, ale aj prevencia a odhaľovanie hrozieb.



Permanentnou výzvou ostáva stabilizácia organizačného a personálneho zabezpečenia pri plnení úloh. Maximálna pozornosť sa má venovať aj udelenému pobytu príslušníkov tretích krajín.



Z predkladaných materiálov vyplýva povinnosť Slovenska zabezpečiť vysokú úroveň ochrany vonkajšej hranice s Ukrajinou. Potreba vysokej úrovne ochrany platí aj na medzinárodných letiskách pri letoch do a z tretích krajín, pričom má byť spojená s vysokou úrovňou kontrol. Hlavné ciele v nasledujúcich rokoch by mali smerovať do väčšej automatizácie hraničných kontrol na hraničných priechodoch.