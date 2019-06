V okolí Domaše majú zmiznúť čierne stavby, L. Sólymos má povedať ako

Podľa Pellegriniho vláda nemôže tolerovať, že si niekto na cudzom pozemku postaví budovu a potom sa vyhráža, že ak mu ju štát alebo obec zbúra, bude ich žalovať.

Stropkov 25. júna (TASR) - Z okolia vodnej nádrže Domaša by mali najneskôr začiatkom budúceho roka zmiznúť čierne stavby. Po utorkovom rokovaní vlády to prisľúbil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Návrh postupu odstránenia čiernych stavieb má vláde do konca septembra predložiť minister životného prostredia László Sólymós (Most-Híd) v spolupráci s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd).



"Tento dokument bude slúžiť ako nosný a základný návrh postupu pre všetky štátne organizácie, mestá a obce, aby sme postupne takto vzorovo odstraňovali čierne stavby aj na ostatnom území Slovenskej republiky," vysvetlil Pellegrini. Problém v okolí Domaše podľa jeho slov spočíva v tom, že si tam viacero ľudí postavilo chaty na pozemkoch Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP).



Podľa Pellegriniho vláda nemôže tolerovať, že si niekto na cudzom pozemku postaví budovu a potom sa vyhráža, že ak mu ju štát alebo obec zbúra, bude ich žalovať. "Pevne verím, že do 30. 9. dostaneme na vládu naozaj konkrétny postup a podľa tohto postupu budeme svedkami, ešte počas tohto roka alebo začiatkom nasledujúceho roka, odstraňovania týchto čiernych stavieb," dodal.