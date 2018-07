V okolitých krajinách sú ceny pohonných látok nižšie ako v SR

Z pohľadu cien pohonných látok patrí podľa analytičky Slovensko medzi najdrahšie krajiny v rámci Vyšehradskej štvorky.

Bratislava 9. júla (TASR) – Slováci často cestujú za lacnejšími potravinami do okolitých krajín a nákupnú turistiku spájajú aj s tankovaním. To je rovnako v susedných štátoch lacnejšie, uviedla analytička Poštovej banky Lucia Dovalová.



Z pohľadu cien pohonných látok patrí podľa analytičky Slovensko medzi najdrahšie krajiny v rámci Vyšehradskej štvorky (V4). Dovalová dodala, že v Slováci už dlhšiu dobu platia za benzín či naftu najviac spomedzi krajín tohto zoskupenia.



"Naopak, najmenej za pohonné látky zaplatíme v Poľsku. V prípade benzínu je to aktuálne až o -17 % menej a pri nafte o -10 % menej, ako by sme zaplatili u nás," spresnila pre TASR Dovalová s tým, že Slovákom sa oplatí tankovať aj v Maďarsku, Českej republike, ale aj v Rakúsku. "Všade sú totiž ceny benzínu aj nafty na nižších úrovniach v porovnaní s tými našimi," uzavrela.