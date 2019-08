V Ozbrojených silách SR a Vojenskej polícii slúži viac ako 100 psov

Najviac využívaným plemenom je nemecký ovčiak a belgický ovčiak.

Bratislava 3. augusta (TASR) - V Ozbrojených silách SR a Vojenskej polícii v súčasnosti slúži 102 psov, pričom najviac využívaným plemenom je nemecký ovčiak a belgický ovčiak. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Danka Capáková.



"V rezorte obrany je v súčasnosti najviac využívaným plemenom nemecký ovčiak a belgický ovčiak alebo vzájomné krížence týchto dvoch plemien. V minimálnej miere sa používa plemeno rotvajler a plemeno border kólia, v minulosti aj plemeno bradáč. Plemená nemecký ovčiak a belgický ovčiak sú najviac využívané, a to predovšetkým z dôvodu ich odolnosti na rôzne klimatické podmienky, vysokej bojovnosti a obranárskym pudom a tiež kvôli ich celkovej prispôsobivosti. Ozbrojené sily využívajú psy napríklad na stráženie objektov," priblížila hovorkyňa rezortu obrany.



Tabuľkový stav by mal byť 184 psov. V rámci MO SR pôsobí 134 psovodov. "Dôvodom nižšieho počtu psov, ako je počet ich psovodov, je najmä proces a príprava, ktorá je spojená s výcvikom psov. Zároveň to, že psovodi sa pri plnení svojich úloh striedajú - dovolenka, práceneschopnosť, plnenie iných služobných povinností, dodržiavanie času určeného na výkon služby," vysvetlila Capáková.



Brit, Rony a Jony sú zase mená troch najstarších služobných psov v radoch armády. Brit a Jony sú nemeckí ovčiaci a obaja slúžili v rokoch 2011-2012 v rámci operácie ISAF v Afganistane takmer zhodne približne 190 dní, keď boli vycvičení na detekciu výbušnín. Rony, narodený v roku 2007, je tiež plemeno nemecký ovčiak. Slúžil ako hliadkový pes Vojenskej polície.



"Psovodi so svojimi psami v operácii ISAF v Afganistane vykonávali kontroly vozidiel, batožiny a priestorov na základni podľa požiadaviek, prehliadky ubytovacích priestorov, ako aj priestorov, ktorými prichádzali VIP osoby a hostia. Tiež vykonávali kontroly batožiny na letisku pri odletoch aj príletoch," objasnila Capáková.



Podľa nej v rámci operácií ISAF Afganistan bolo v rokoch 2010 až 2014 nasadených dovedna 11 služobných psov v kategóriách na vyhľadávanie výbušnín alebo drog. V súčasnosti sa pripravuje účasť psovodov a psov v misii Resolute Support v Afganistane.