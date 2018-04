V pohoriach trvá mierne lavínové nebezpečenstvo

Ráno bolo na horách zamračené, vo vyšších polohách hmlisto a na mnohých miestach so zrážkami, v polohách do 1700 metrov na východe a 1300 metrov na severozápade dažďovými. Vyššie slabo snežilo.

Liptovský Hrádok 1. apríla (TASR) - Vo všetkých pohoriach Slovenska pretrváva v nedeľu mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. TASR o tom informoval Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Po sobotňajšom (31.3.) a nočnom daždi, v polohách do 2000 metrov, sa začína citeľne ochladzovať. Hranica sneženia sa od severozápadu postupne znižuje až na 1200 metrov nad morom a počas dňa sa ešte bude znižovať. Dopoludnia môže byť ešte lokálne horšia situácia na svahoch s mokrým snehom.



"Naopak, v najvyšších polohách Tatier sú na záveterných miestach vytvorené snehové vankúše a nestabilný doskový sneh, ktorý pri zaťažení môže znamenať zosuv lavíny. Ojedinele je možný aj zosuv menších spontánnych lavín. Dopoludnia z mokrého snehu, popoludní z nafúkaného doskového snehu vo vysokých polohách," upozornil Kyzek.



Ráno bolo na horách zamračené, vo vyšších polohách hmlisto a na mnohých miestach so zrážkami, v polohách do 1700 metrov na východe a 1300 metrov na severozápade dažďovými. Vyššie slabo snežilo. Po sobotňajšom oteplení a daždi sa od severozápadu postupne ochladzuje, teplota vzduchu sa pohybovala od mínus piatich do dvoch stupňov Celzia.



Za posledných 24 hodín pripadlo v polohách nad 1800 metrov do 15 centimetrov nového, prevažne vlhkého snehu. Povrch snehovej pokrývky je rôznorodý, do 1800 metrov nad morom je sneh mokrý, v najvyšších polohách Tatier je vlhký až suchý. Postupne sa s ochladením vytvára kôra a na nej vrstva nového snehu. Súvislá snehová pokrývka sa v závislosti na orientácii nachádza nad hranicou 1050 až 1250 metrov nad morom.