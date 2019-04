V pondelok sa bude opäť rozhodovať o osude parlamentnej ĽSNS

Pojednávanie by sa malo začať o 10.00 h a očakávajú sa pred budovou NS SR a Ministerstva spravodlivosti SR protesty prívržencov kotlebovcov aj záujem médií.

Bratislava 27. apríla (TASR) - Päťčlenný senát správneho kolégia Najvyššieho súd (NS) SR bude v pondelok 29. apríla opätovne na svojom verejnom pojednávaní rozhodovať vo veci prípadného rozpustenia parlamentnej ĽSNS.



Pojednávanie by sa malo začať o 10.00 h a očakávajú sa pred budovou NS SR a Ministerstva spravodlivosti SR protesty prívržencov kotlebovcov aj záujem médií. Návrh na rozpustenie strany podal na NS SR generálny prokurátor Jaromír Čižnár v máji 2017. O osude kotlebovcov rozhoduje senát pod vedením predsedníčky Jany Zemkovej. Prvý raz sa začalo vo veci konať 9. apríla za prísnych bezpečnostných opatrení.



Zástupca Generálnej prokuratúry (GP) SR Ivan Minár vtedy vo svojej záverečnej reči trval na argumentoch týkajúcich sa protirómskych prejavov strany. Opieral sa aj o vyjadrenia strany na adresu súčasného systému v štáte, ktorý podľa jeho slov označili za totalitný. Vidí tu podobnosť s vojnovým Slovenským štátom. "Samozrejme, že tento proces nesie politické znaky. Veď predsa odporcom je politická strana," reagoval na tvrdenia protistrany, ktorá namietala politickosť návrhu.



Žalobca zároveň kritizoval aj vytvorenie domobrany, ktorú navrhuje ĽSNS či výroky poslanca Milana Mazureka (ĽSNS) a vytvorenie hliadok vo vlakoch, ktoré považuje za protizákonné. Odvolával sa aj na pozdrav kotlebovcov 'Na stráž'. Podľa prokurátora reflektuje na vojnový Slovenský štát.



Obhajoba na strane druhej návrh na rozpustenie strany naďalej odmieta, nevidí dôvody na rozpustenie strany. Predseda a štatutárny zástupca ĽSNS Marian Kotleba tvrdí, že žalobca nepredložil žiaden konkrétny dôvod, ktorý by dostatočne odôvodňoval návrh na rozpustenie strany. "Žalobca, teda GP SR, musí byť apolitický. Konanie žalobcu v tejto veci túto apolitickosť závažne spochybnilo," zdôraznil vtedy jeden z trojice právnych zástupcov ĽSNS Radovan Hrádek.



NS SR už raz, a to koncom februára 2006 rozhodoval o zákaze činnosti kontroverznej, krajne pravicovej strany Slovenská pospolitosť - Národná strana (SP - NS), ktorej viacerí členovia čelili vtedy obvineniam z trestných činov.



Dôvodom na rozpustenie strany bolo podľa vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, ktorý podnet na NS podal, skutočnosť, že strana svojimi stanovami, programom a činnosťou na území SR porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy. Následne NS SR predchodkyňu ĽSNS, SP - NS, na začiatku marca 2006 aj zakázal.



Podklady na rozpustenie Pospolitosti vypracoval za GP SR vtedy, ako v súčasnosti vypracoval podklady na rozpustenie ĽSNS ten istý prokurátor GP SR - prokurátor Ivan Minár.