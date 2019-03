V prezidentských voľbách bude môcť odovzdať hlas vyše 10.000 väzňov

Na archívnej snímke volič vhadzuje obálku s hlasovacím lístkom do volebnej urny vo voľbách vo volebnej miestnosti v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre.

Najstarším oprávneným voličom bude 79-ročný väzeň odsúdený na trojročný trest za ublíženie na zdraví a nebezpečné vyhrážanie sa.

Bratislava 9. marca (TASR) - V nadchádzajúcich prezidentských voľbách (16. 3.) bude môcť odovzdať svoj hlas viac ako 10.000 väzňov.



Aktuálne sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 10.490 väznených osôb, z ktorých má 10.215 právo voliť prezidenta Slovenskej republiky. TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.



Na rozdiel od iných typov volieb - komunálnych či volieb do europarlamentu, sa v prezidentských voľbách očakáva vyššia účasť. Súvisí to s očakávaním udelenia prezidentskej amnestie. V posledných prezidentských voľbách v roku 2014 bola v prvom kole voľby prezidenta 29,39-percentná účasť a v druhom kole až 32,42-percentná účasť väznených osôb.



"Právo voliť vo voľbách prezidenta SR má obvinený a odsúdený, ktorý je občanom SR, v deň konania sa volieb sa nachádza vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody na území SR, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov a nemá prekážku práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia," vysvetlil ďalej Baláž.



Podľa jeho slov každý ústav zabezpečí, aby boli obvinení a odsúdení v dostatočnom časovom predstihu písomne informovaní o konaní sa volieb a poučení o spôsobe a práve voliť vo voľbách. Obvinený alebo odsúdený volí bez hlasovacieho preukazu v prípade, že má trvalý pobyt na území SR a miesto, v ktorom vykonáva väzbu alebo trest odňatia slobody, je v územnom obvode volebného okrsku miesta trvalého pobytu. Zároveň obvinený alebo odsúdený volí bez hlasovacieho preukazu aj v prípade, ak trvalý pobyt na území SR nemá a predloží slovenský cestovný doklad a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.



"Obvinený alebo odsúdený volí s hlasovacím preukazom v prípade, ak má trvalý pobyt na území SR a v deň konania sa volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. O vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu môže obvinený alebo odsúdený písomne požiadať obec, mesto alebo mestskú časť, v ktorej má trvalý pobyt. Tlačivo žiadosti na tento účel zabezpečí ústav. Pre obvineného alebo odsúdeného, ktorý nemá vlastné peňažné prostriedky, zabezpečí v prípade záujmu odoslanie žiadosti o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu na svoje náklady ústav. Samotná voľba sa vykoná do prenosnej volebnej schránky. Pri výkone volebného práva obvineným a odsúdeným bude osobitná pozornosť venovaná účelu väzby a účelu výkonu trestu odňatia slobody a bezpečnosti zúčastnených osôb," dodal Baláž.



Ku koncu tohto týždňa sa v slovenských väzeniach nachádzalo 10.490 odsúdených a obvinených. Z nich bolo 57 neplnoletých a 218 cudzincov.