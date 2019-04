V priestoroch ministerstva práce sa začali veľkonočné trhy

Trhy sú prístupné pre verejnosť od pondelka do stredy 10. apríla v čase od 9.00 do 14.00 h v strednej budove ministerstva.

Bratislava 8. apríla (TASR) - Hoci najväčšie kresťanské sviatky prídu až o dva týždne, začína sa obdobie veľkonočných trhov. Jedny z prvých v tomto roku otvorili v pondelok na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR v hlavnom meste, kde veľkonočný tovar ponúka 17 chránených dielní z najrôznejších kútov Slovenska. TASR o tom informoval tlačový a komunikačný odbor ministerstva.



Trhy sú prístupné pre verejnosť od pondelka do stredy 10. apríla v čase od 9.00 do 14.00 h v strednej budove ministerstva. "Okrem maľovaných vajíčok, sviečok, výrobkov zo šúpolia, dreva, skla a cukrárenských výrobkov ponúkajú pracovníci chránených dielní napríklad výrobky z hliny pretvorené do dekoračnej či úžitkovej keramiky, výrobky tradičnej ľudovej majoliky, hodvábne šatky či ručne robenú bižutériu," uviedol odbor.



Ministerstvo každoročne oslovuje s ponukou na účasť všetky chránené dielne na Slovensku. "Tento rok je záujem vyšší ako napríklad v minulom roku. Naša ponuka oslovila 17 subjektov - chránených dielní s vlastnou tvorbou," uviedla Barbora Petrová z tlačového a komunikačného odboru ministerstva.