V prípade bezpečnostnej previerky J. Málika sa začalo trestné stíhanie

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) v októbri minulého roka potvrdila, že rezort prijal podnet v tomto prípade a bude sa ním zaoberať Úrad inšpekčnej služby ministerstva.

Bratislava 22. apríla (TASR) - V prípade bezpečnostnej previerky bývalého policajného viceprezidenta Jaroslava Málika sa začalo trestné stíhanie. TASR to povedali z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Vyšetrovateľ začal v tomto prípade trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenia utajovanej skutočnosti a prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. V prípade sa vykonávajú potrebné procesné úkony. Vzhľadom na to nie je možné poskytnúť k nemu žiadne ďalšie informácie," ozrejmil rezort vnútra.



Doplnila, že v septembri 2017 vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar oznámil Národnému bezpečnostnému úradu podozrenie z možnej neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami Jaroslavom Málikom. Ministerka zdôraznila, že Málik v čase nástupu do funkcie viceprezidenta Policajného zboru mal platné osvedčenie vydané na základe bezpečnostnej previerky vykonanej podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností pre stupeň utajenia tajné.