GP SR: V prípade Kuciakovej vraždy obvinili tri osoby

Bratislava 28. septembra (TASR) - V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej obvinili tri osoby za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné činy. Potvrdila to hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.



Pôvodne zadržali osem podozrivých osôb. "Po ich vypočutí bolo päť osôb zo zadržania prepustených a trom osobám (T. S, M. M., Z. A.) bolo vznesené obvinenie za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné činy," informovala Predajňová.



Doplnila, že vyšetrovateľ Policajného zboru SR vykonáva úkony s obvinenými a na ich základe spracuje podnet pre prokurátora na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby. "Ďalšie informácie nie je možné aktuálne poskytnúť. Prokuratúra bude informovať v najbližších dňoch," uviedla Predajňová.







Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Prokurátor nedávno uviedol, že dvojnásobná úkladná vražda súvisela s Kuciakovou prácou.



Polícia vo štvrtok (27.9.) ráno zadržala podozrivé osoby, policajná akcia v Kolárove trvala celý deň, zasahovalo 55 elitných kukláčov. Generálna prokuratúra aj polícia žiada novinárov o zdržanlivosť pri informovaní.



Pre políciu a dozorujúceho prokurátora plynie od štvrtka rána 48-hodinová lehota na podanie návrhu na väzobné stíhanie. Sudca bude mať od podania návrhu 72 hodín na rozhodnutie, či podozrivých pošle do väzby. O prípadnom väzobnom stíhaní by mal teda sudca pre prípravné konanie rozhodnúť najneskôr do pondelka 1. októbra.