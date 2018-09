V PRÍPADE KUCIAKOVEJ VRAŽDY PODAL PROKURÁTOR NÁVRH NA VÄZBU

Správu aktualizujeme.

Bratislava 29. septembra (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) návrh na väzbu na tri osoby obvinené v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



O prípadnom väzobnom stíhaní bude rozhodovať ŠTS a to pracovisko v Banskej Bystrici a to sudca pre prípravné konanie. Rozhodovať sa bude v nedeľu (30.9.)