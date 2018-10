V procese s Indom Nishitom T. by mohli v stredu vyniesť rozsudok

Naposledy sa vo veci pojednávalo v auguste a nevylučuje sa, že v stredu sa pristúpi k čítaniu záverečných rečí a k vyhláseniu rozsudku.

Bratislava 2. októbra (TASR) - Okresný súd (OS) Bratislava I bude v stredu (3. 10.) opätovne pojednávať v prípade Inda Nishita T. obžalovaného z vraždy a ublíženia na zdraví, pričom v prípade môže padnúť aj verdikt.



Súd do utorka neevidoval procesné prekážky na hlavné pojednávanie. TASR to uviedol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.



V prípade sa pojednávalo aj v júni, a to výsluchom štyroch svedkov. Potýčka pre taxík sa odohrala počas noci vlani na jeseň v centre Bratislavy. Slovák pôvodom z Indie použil nôž voči 37-ročnému Bratislavčanovi, ktorý následkom rezného poranenia podľahol.



Pred senátom okresného súdu svedčili traja mladí ľudia, ktorí boli v blízkosti incidentu. Vypovedal i zamestnanec jedného z bratislavských podnikov, ktorému sa mal obžalovaný priznať, že vytiahol nôž potom, ako ho napadli neznámi muži, ktorí slovne narážali na jeho cudzí pôvod. Nishit T. vtedy tvrdil, že je nevinný a konal v sebaobrane.