V procese s Indom Nishitom T. vynesú v pondelok rozsudok

Bratislava 7. októbra (TASR) - Trojčlenný senát Okresného súdu Bratislava 1 vynesie v pondelok (8.10) rozsudok v prípade Inda Nishita T. obžalovaného z vraždy a ublíženia na zdraví.



Predseda senátu v stredu (3.10.) vyhlásil, že dokazovanie v prípade je ukončené a pristúpilo sa k čítaniu záverečných rečí. Prokurátor požiadal o uloženie trestu v prípade odsúdenia na spodnej hranici, ktorá je od 15 do 25 rokov so stredným stupňom stráženia. V prípade vyššieho trestu ho navrhol zaradiť do ústavu s maximálnym stupňom stráženia.



Obhajca obžalovaného navrhol svojho klienta oslobodiť spod obžaloby. Podľa jeho názoru išlo o primeranú obranu.



Potýčka pre taxík sa odohrala počas noci vlani na jeseň v centre Bratislavy v blízkosti veľvyslanectva SRN. Slovák pôvodom z Indie použil nôž voči 37-ročnému Bratislavčanovi Branislavovi B., ktorý následkom rezného poranenia podľahol. Ďalšiemu poškodenému vtedy spôsobil rezné poranenia. Incidentu predchádzal verbálny konflikt, o čom svedčia aj kamerové záznamy.