V rámci spomienkového podujatia na M. R. Štefánika príde aj Legiovlak

Brezová pod Bradlom 24. apríla (TASR) – V rámci spomienok na osobnosť Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 100. výročia jeho tragickej smrti bude na železničnej stanici v Brezovej pod Bradlom pristavený Legiovlak. TASR o tom informoval hovorca mesta Myjava Marek Hrin.



Expozícia s názvom Legiovlak je projektom Československej obce legionárskej. Predstavuje vernú repliku legionárskeho vlaku z rokov 1918 až 1920. V tomto období na Transsibírskej magistrále v Rusku prebiehali vojnové operácie československých légií.



Vlak križuje od mája 2015 celú Českú republiku a zachádza aj do vybraných miest na Slovensku. "Pomáha verejnosti, najmä mladým ľuďom, obnovovať povedomie o československých légiách a ich zásluhách na vzniku samostatného československého štátu," uviedol Hrin.



Možnosť nazrieť do útrob legionárskeho vlaku bude verejnosť mať od utorka 30. apríla do nedele 5. mája. "Práve v tomto období bude Legiovlak odstavený na stanici v Brezovej pod Bradlom. Výstavu je možné navštíviť v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h a cez víkend od 9.00 do 19.00 h," doplnil hovorca mesta Myjava.