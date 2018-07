V rámci súťaže Tour de strom môžu ľudia spoznávať Slovensko

Fotkou pri jednom z finálovej dvanástky stromov sa môžu účastníci zapojiť do súťaže o vecné ceny.

Banská Bystrica 21. júla (TASR) – Spoznať neprebádané časti Slovenska môžu všetci cestovatelia a milovníci prírody v letnej súťaži Tour de strom, ktorú vyhlásila Nadácia Ekopolis pri príležitosti 16. ročníka ankety Strom roka. Súťaž potrvá do 30. septembra, teda do oficiálneho ukončenia hlasovania za stromy v tohtoročnej ankete.



"Zapojiť sa do súťaže je naozaj veľmi jednoduché. Ak sa ocitnete pri strome z finálovej dvanástky tohtoročnej ankety Strom roka, stačí sa so stromom odfotografovať, uverejniť snímku na sociálnej sieti Instagram, označiť ju #anketastromroka2018 a @nadaciaekopolis, a ste v hre o pekné ceny," uvádzajú organizátori s tým, že vyberať budú najoriginálnejšiu fotografiu. Bližšie informácie o súťaži aj ankete nájdu záujemcovia na internetovej stránke nadácie.