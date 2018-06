V rámci vyšetrovania smrti Filipínca sa polícia obracia na verejnosť

Svedkov tohto incidentu, prípadne osoby disponujúce informáciami, ktoré by mohli napomôcť pri vyšetrovaní, polícia žiada, aby jej poskytli na bezplatnom čísle polície 158.

Bratislava 4. júna (TASR) – V rámci vyšetrovania okolností trestného činu zabitia, v súvislosti s ktorým čelí obvineniu 28-ročný Slovák z okresu Dunajská Streda, sa polícia obracia aj na verejnosť. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



"Obraciame sa na ďalších prípadných svedkov tohto incidentu, ktorí boli v inkriminovaný čas na mieste alebo v blízkosti miesta, kde k fyzickému napadnutiu došlo," uviedol Szeiff. Svedkov tohto incidentu, prípadne osoby disponujúce informáciami, ktoré by mohli napomôcť pri vyšetrovaní, polícia žiada, aby jej poskytli na bezplatnom čísle polície 158.



Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I zobral v pondelok Juraja H. obvineného zo zabitia Filipínca do väzby. "Okresný súd Bratislava I vzal do väzby obvineného J. H. z dôvodov tzv. preventívnej väzby. To je z dôvodnej obavy, že by pokračoval v trestnej činnosti," vysvetlil v pondelok pre TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.



Dvadsaťosemročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda mal v sobotu 26. mája nadránom napadnúť na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Filipínec následkom zranení podľahol vo štvrtok 31. mája v nemocnici v Bratislave-Ružinove.