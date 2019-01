Remišová nebude kandidovať v prezidentských voľbách

Úrad prezidenta si vážim, ale prezident zo svojej pozície nemôže zabezpečiť výkon spravodlivosti ani lepšie fungovanie štátu, ani potláčať korupciu, uviedla Veronika Remišová.

Bratislava 17. januára (TASR) - Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová nebude kandidovať v blížiacich sa prezidentských voľbách. Oznámila to na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že do politiky šla, aby Slovensko bolo krajinou bez korupcie a krajinou, kde právo a spravodlivosť platia pre každého rovnako.



"Úrad prezidenta si vážim, ale prezident zo svojej pozície nemôže zabezpečiť výkon spravodlivosti ani lepšie fungovanie štátu, ani potláčať korupciu. Nemá na to v súčasnej dobe právomoci. Dosiahnuť sa to dá len v nových parlamentných voľbách a s novou vládou," uviedla.



Ako sa v prezidentských voľbách zachová OĽaNO, stále nie je jasné. "Snažili sme sa a budeme sa snažiť o to, aby sa kandidáti medzi sebou dohodli a konali v záujme Slovenska. Stretnutia a diskusie nie sú ukončené. Preto nemôžem povedať, koho podporíme," odkázala s tým, že OĽaNO má pripravený aj plán B, ak k dohode medzi Robertom Mistríkom, Františkom Mikloškom a Zuzanou Čaputovou nedôjde.



Remišová zároveň upozorňuje, že ak sa víťazom prezidentských volieb stane eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý má kandidatúru ohlásiť v piatok (18. 1.), vymenuje šéfa Smeru-SD Roberta Fica nielen za sudcu ústavného súdu, ale za jeho predsedu. Kandidáti majú čas na registráciu do konca januára.