V. Remišová: Vláda poškodzuje národné záujmy pri správe eurofondov

Z porovnania Správy Európskeho úradu pre boj proti podvodom podľa Veroniky Remišovej vidieť, že okolité stredoeurópske krajiny vedia eurofondy využívať lepšie.

Bratislava 7. júna (TASR) - Správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) za rok 2017 poukazuje na neschopnosť slovenských vnútroštátnych orgánov odhaliť, vyšetriť a potrestať podvody spojené s eurofondmi, ako aj na vysokú chybovosť s obrovským finančným dopadom pre Slovensko. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová, podľa ktorej slovenský kabinet poškodzuje národné záujmy pri správe eurofondov a väčšina vyšetrovaní OLAF-u ide na Slovensku do stratena.



"OLAF v správe za minulý rok poukazuje na veľké množstvo problémov týkajúcich sa dotácií v štrukturálnych fondoch a v poľnohospodárstve. Slovensko je s veľkým náskokom ďaleko najhoršie zo všetkých krajín Európskej únie, pretože zistenia sa týkajú viac ako 11 percent všetkých platieb za skúmané obdobie. Priemerný finančný dopad v EÚ je 1,8 percenta a v susednom Poľsku či Maďarsku je to ešte menej," upozornila Remišová. Opozičná poslankyňa tvrdí, že ide o prípady korupcie, podvodov a iných nezrovnalostí, a v mnohých prípadoch sa pri podozreniach z korupcie obrátila na OLAF aj ona.



Za závažné zistenie považuje aj fakt, že vo väčšine prípadov, ktoré vyšetrí OLAF, slovenské vnútroštátne orgány nevyvodia žiadnu zodpovednosť a vinníkov nepotrestajú. "Až 82 percent prípadov, ktoré OLAF vyšetrí a výsledky vyšetrovania odovzdá slovenským vnútroštátnym orgánom, ide do stratena. Už v minulosti sme upozorňovali, že slovenské orgány s výsledkami vyšetrovania OLAF-u nič nerobia a takto v podstate zaručia podvodníkom beztrestnosť napriek tomu, že zistenia úradu poukazujú na korupciu, nezrovnalosti alebo podvody. V iných krajinách je úspešnosť vyšetrovania a vznesených žalôb výrazne vyššia," hovorí Remišová.



Z porovnania OLAF-u podľa nej vidieť, že okolité stredoeurópske krajiny vedia eurofondy využívať lepšie. "Na peniaze, ktoré musíme vracať do Bruselu za nezrovnalosti alebo projekty, kde bola zistená korupcia, sa musia poskladať všetci obyvatelia a tieto peniaze Slovensku chýbajú. Vláda svojou neschopnosťou čestne a spravodlivo riadiť eurofondy dlhodobo poškodzuje národné záujmy Slovenska," uzavrela Remišová.



OLAF v správe za rok 2017 uviedol, že vlani uzavrel 197 vyšetrovaní a vydal 309 odporúčaní príslušným vnútroštátnym orgánom členských krajín a orgánom EÚ. Na základe svojich zistení odporučil vrátiť do rozpočtu EÚ prostriedky v celkovej výške viac ako tri miliardy eur, čo je takmer päťnásobne viac oproti roku 2016.



V tabuľke znázorňujúcej vyšetrovanie využívania finančných prostriedkov EÚ na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni v roku 2017 sa uvádza, že Slovensko bolo vyšetrované v štyroch prípadoch. Dva z nich boli uzavreté s odporúčaniami pre zodpovedné úrady.



Podľa štatistík OLAF-u skúmajúcich nezrovnalosti členských štátov pri čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov a príspevkov na poľnohospodárstvo v rokoch 2013-2017 bolo v prípade Slovenska zistených 1672 podvodných a tiež nezneužiteľných nezrovnalostí. Ich finančný dosah bol vo výške 11,39 percenta z čerpaných platieb. OLAF v tomto období ukončil 16 vyšetrovaní s odporúčaniami pre zodpovedné úrady, čo malo 2,09-percentný dosah na celkové platby.