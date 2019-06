V. Remišová zatiaľ nepotvrdila budúcu spoluprácu so stranou A. Kisku

Poslankyňa tiež uviedla, že nie je členom hnutia OĽaNO a rozhodovať sa o svojej politickej budúcnosti bude v súlade so svojimi vnútornými zásadami.

Bratislava 2. júna (TASR) - Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová zatiaľ nepotvrdila, či bude spolupracovať so stranou odchádzajúceho prezidenta SR Andreja Kisku. "Konečné rozhodnutie som neurobila," reagovala pre TASR. Nepotvrdila ani to, či ostane v OĽaNO. Uviedla, že mandát dostala na toto volebné obdobie.



"O riešení problémov Slovenska sa, prirodzene, rozprávam aj s inými politikmi vrátane pána prezidenta, pretože ak chceme Slovensko očistiť od korupcie, posunúť ho dopredu v dôležitých oblastiach, bez spoločného úsilia sa nám to nepodarí. Konečné rozhodnutie som však neurobila," reagovala pre TASR Remišová.



Poslankyňa tiež uviedla, že nie je členom hnutia OĽaNO a rozhodovať sa o svojej politickej budúcnosti bude v súlade so svojimi vnútornými zásadami. Myslí si tiež, že je dôležité robiť politiku s ľuďmi v regiónoch. "Všetky strany, ktoré dokázali zmeniť krajinu, mali pevnú podporu a boli ukotvené v regiónoch," doplnila.



Niektorí poslanci z OĽaNO podľa Remišovej pravdepodobne rozmýšľajú nad svojou budúcnosťou v politike. Tvrdí však, že spolupráca v klube je efektívna.



Ako jeden z možných spolupracovníkov Kisku sa spomínal aj poslanec parlamentu Gábor Grendel z klubu OĽaNO. V máji pre TASR potvrdil, že v budúcoročných parlamentných voľbách bude kandidovať za OĽaNO.